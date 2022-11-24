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馬英九三度輔選王育敏 今車掃王故鄉中埔及大票倉民雄

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
前總統馬英九今日三度南下嘉義輔選，陪嘉義縣長候選人王育敏車掃中埔及民雄。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今日三度南下嘉義輔選，陪嘉義縣長候選人王育敏車掃中埔及民雄。記者呂慧瑜／攝影

決戰倒數，前總統馬英九今日三度南下嘉義為嘉義縣長候選人王育敏助選。上午分別到王育敏故鄉中埔鄉及第一大票倉民雄鄉車掃，馬英九一下車，王育敏熱情打招呼「總統好」，並擊掌；馬英九表示，若王育敏能在嘉義縣執政，對嘉義人來說是很大的福音。

馬英九表示，王育敏有社福專業，照顧台灣孩子近30年時間，了解嘉義的情況，若她能在嘉義縣執政，對嘉義人來說是很大的福音，特別來支持她。

王育敏表示，8月份被徵召參選嘉義縣長時，馬總統就有南下陪走地方行程，到最後衝刺時刻，感謝前總統馬英九今天還能陪她車掃，給她的支持、鼓勵跟加油。

王育敏說，近日掃街發現嘉義人心思變，討厭民進黨的氛圍其實已經起來了，呼籲想要改變嘉義的朋友，若還沒返鄉，希望趕快買車票回來，11月26日可以投下1號的王育敏，「我們一起來改變嘉義，讓嘉義更好！」。

前總統馬英九今日三度南下嘉義輔選，陪嘉義縣長候選人王育敏車掃中埔及民雄。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今日三度南下嘉義輔選，陪嘉義縣長候選人王育敏車掃中埔及民雄。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今日三度南下嘉義為嘉義縣長候選人王育敏助選，一下車熱情擊掌。記者呂慧瑜／攝影
前總統馬英九今日三度南下嘉義為嘉義縣長候選人王育敏助選，一下車熱情擊掌。記者呂慧瑜／攝影

2022大選 嘉義縣選舉 王育敏 馬英九

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