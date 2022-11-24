科技人、機師、外交官轉戰選議員！李正皓捨電機博士學位拚政治夢戶頭一度僅剩7千元

image source:李正皓、張志豪、FB/劉仕傑

文/蔡岳霖

今年九合一大選，出現不少網路聲量高或專業背景素人挑戰議員選舉，期盼在選民支持下，能進到縣市議會中一展長才。《網路溫度計》此次專訪三名來自不同專業領域的候選人，分別是民眾黨籍張志豪、時代力量籍劉仕傑以及無黨籍李正皓，三人共同點除了擁有專業學、經歷背景，同樣都放棄百萬年薪投身政治。

張志豪具有30年義消救護志工背景、20年機師經驗，曾任前總統馬英九任內的敦睦專案及久睦專案總統專機飛行組員；劉仕傑的十年外交官生涯中，曾外派洛杉磯4年及帛琉2年；李正皓令外界印象最深刻之事，莫過於他在政論節目中的能言善道，「名嘴」形象深植人心，進一步攤開李正皓的學歷，他一路從海洋大學電機系、台師大工業教育所到交通大學電機系博士候選人，都與現今最熱門的科技產業息息相關。三個不同專業背景的候選人，分別在不同選區，努力實現自己的政治夢。

李正皓曾為交大博士候選人 為政治放棄學位人生轉彎成「名嘴」



22日李正皓接受《網路溫度計》專訪時，聲音十分沙啞，瀕臨失「聲」邊緣。他說前一天連跑九場活動及里長造勢，到了第九場活動現場時完全沒聲音，喉嚨不舒適，僅能狂喝枇杷膏潤喉，李正皓說兩三天就能喝掉一大瓶。為了能在新北市中和選區獲選民支持，李正皓卯足全力衝刺，而讓他從「科技人」轉彎踏入「政治圈」，一切得從2012年講起。

2012年，李正皓博士班課程學分修習完畢，論文也已撰寫完成，時任國民黨組發會主委蘇俊賓正需要人才，李正皓在他人的推薦之下，進入國民黨服務，一路從機要秘書、青年團執行長慢慢躍升至2016朱立倫總統競選辦公室發言人。政治路看似平順，但也因為忙於政治事務，沒時間修改論文，失去博士學位。李正皓與徐巧芯同期「出道」，同為國民黨欲培養的青年軍，但李正皓因為不滿高雄市前市長韓國瑜上任不滿一年，就想挑戰總統大位，氣得在節目中痛批，最後遭到國民黨開除黨籍，李正皓說那時候他戶頭僅剩七千元。

「人生歸宿在政治」 李正皓：想為家鄉做事 打造線上陳情管道

「機會是留給準備好的人」，李正皓表示自己能當上「名嘴」一切都是意外。大學時期雖然主修電機系，但對於公共政策議題相當感興趣，因此參加辯論社，跟著團隊一起打入全國賽名列前茅，也代表台灣赴中國辯論，台灣舉辦國際邀請賽時，李正皓也獲邀擔任評審，辯論比賽的經驗，讓他應變能力快，再加上他的電機背景，因此節目上的能談論的話題相當廣泛，可以從政治、軍事聊到科技。李正皓除了國民黨的政治經歷之外，攻讀碩博士時研究的是人工智慧，李正皓：「過去所學的這刻全用上了」。即使在政論節目中風生水起，李正皓心裡始終認為他的歸宿是在政治，真的想為家鄉做些事，上任後第一件想做的事就是成立網站，讓民眾有線上陳情管道，讓陳情不再只是透過打1999，或是透過人情請託民意代表，李正皓希望能善用自己的科技思維，簡化陳情方式。

image source:李正皓交通大學博士班講義

image source:李正皓辯論比賽照片

10年外交官經歷 劉仕傑：盼把國際經驗帶進選區

110年外交特考錄取率僅10%，能擠進外交官這道公務窄門的都是頂尖好手。劉仕傑畢業於台大政治系、清大社會所，連續拚考三年終於圓夢當上外交官，在公部門表現不錯，順利在十年內晉升科長。對於政治抱有理想與夢想的劉仕傑，2018年曾代表社民黨投入台北市第一選區，僅獲得3千446票，市議員夢破滅，事後劉仕傑憑著專業外交官身分，評論政治時事獲得不少網路聲量，也讓他得到不少鼓勵與支持，深思熟慮後決定請辭外交官職務，專心從事政治工作。

劉仕傑說，他的父親是深綠支持者，從小到大都會被帶著參與選舉活動，但他的政治中心思想是中間偏左，所以對階級十分敏感，也關懷弱勢。不少人問過劉仕傑為何不是加入民進黨？他認為民進黨在長期執政下，開始出現有包袱，政治光譜漸漸往右靠，因此劉仕傑選擇加入時代力量，也是因為時代力量認同堅持本土立場，與他的想法一致。

從收入、地位令人稱羨的外交官，到數度投入選戰，劉仕傑對自己曾是職業外交官身分感到驕傲，也因為十年外交生涯，踏遍不少國家，看過不少首都城市，他表示同樣是首都的台北市，可以更邁向國際化，因此劉仕傑期待若能順利當選市議員，希望借助過去的經歷，把國際經驗帶進選區，

image source:FB/劉仕傑

台北林森錢櫃火災他就在現場搶救！張志豪：從政可救更多人

張志豪曾從前總統馬英九手中，獲頒台北市榮譽市民，也自稱政治的啟蒙來自馬英九。張志豪說會加入民眾黨，恰巧認識一位機師朋友是民眾黨代表，與副市長蔡炳坤相談甚歡，每次飛行在太平洋上空時都在努力思考是否要從政，心裡總有一股衝動，想為社會服務，於是決定在顛峰時期急流勇退，轉換跑道。

除了機師，張志豪同時也是一位熱血的義消。他自1991年加入台北救護志工及義消，至今已近30年。2020年4月，台北市林森錢櫃發生大火時，張志豪前往現場協助救火，也曾於921大地震、桃園機場新航客機空難等重大災害從事救災任務。張志豪表示，近30年的志工、義消生涯，讓他看過不少弱勢族群，「你可以救1個、救2個，救3個就很極限，但擔任議員，可以推動法案，從根本調整一次救20、30個。」此念頭，讓張志豪決定投入選舉，角逐台北市大安文山區市議員選戰。張志豪以過去20年機師經歷保證，強調自己可以冷靜沈著面對事情，而不是像部分政治人物採極端方式；即使拚選戰相當忙碌，但張志豪堅持繼續擔任義消，他說過去義消志工的經驗，常帶領他看到城市的角落，那是在城市裡的另一個面向，也正是最需要幫助的地方。

image source:張志豪提供

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