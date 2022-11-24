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備戰2024！柯文哲睽違2年重啟LINE帳號 自掏腰包花費驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，台北市長柯文哲（前）到場力挺。記者余承翰／攝影
選前超級星期天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今晚在基隆路一段舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，台北市長柯文哲（前）到場力挺。記者余承翰／攝影

九合一大選只剩2天，台北市三腳督戰況膠著，作為民眾黨主席的台北市長柯文哲於昨（23）日重啟LINE帳號，替台北市長候選人黃珊珊，及北市的民眾黨議員候選人宣傳。據悉，此次LINE官方帳號的費用由柯文哲自掏腰包，且一次付清一年月費，計畫持續經營至2024年總統大選前。

「大家晚安！我是柯文哲，我重啟我的LINE了，我要邀請各位朋友，與我們共同邁向光榮的重要一哩路。」柯文哲23日重啟了停擺2年多的LINE官方帳號，並為無黨籍台北市長候選人黃珊珊，及8名民眾黨市台北市議員候選人宣傳車掃行程，「我們會從台北流行音樂中心開始，走過12個行政區，帶大家看見這座城市的光榮進步，偉大市民，請與我們並肩同行，我們一起衝刺到最後一刻！」

台北市長柯文哲23日重啟中斷2年多的LINE帳號，預計經營至總統大選前夕。圖擷自LINE APP
台北市長柯文哲23日重啟中斷2年多的LINE帳號，預計經營至總統大選前夕。圖擷自LINE APP

據悉，柯文哲的LINE官方帳號一度於2019年4月暫停運作，原因在於當時LINE官方帳號的費用計算大幅調升，從原先以「好友數」作為月費級距，改採「好友數X訊息數」計價。若以柯文哲現在擁有的38萬名好友計算，扣掉每個月的免費訊息則數25,000，乘以加購訊息單價0.094，再加上固定月費4,000，就算一個月就算只發一則訊息，也要花費約3,7000元，故礙於「經費問題」中斷經營。

根據「ETtoday新聞雲」報導，柯文哲此次自費購買新推出的「選舉專案」，且一次付清一年月費。該專案新增了許多功能與介面，有助於候選人與選民交流，預計使用至2023年11月，屆時臨近2024年總統大選，有可能作為重要的宣傳管道之一。

2022大選 台北市長 柯文哲 黃珊珊 民眾黨

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