鄭文燦提告 朱立倫酸綠全台奧步告不完

國民黨桃園市議員候選人凌濤連日追打桃園市長鄭文燦涉入詐團主嫌郭哲敏炒地案，鄭文燦昨在律師陪同下，親赴桃園地檢署按鈴提告凌濤加重誹謗、涉嫌違反選罷法；國民黨主席朱立倫昨說，民進黨在全台灣各地用奧步，「如果我們的候選人要提告民進黨主席蔡英文，大概告不完了」，不要濫用司法，變成另一種奧步。

鄭文燦昨表示，國民黨陣營每日一黑，這八年來，他沒告過任何人，但這次決定以訟止謗。藍營提到的炒地皮、民間土地買賣，他不會知情，該地區土地屬於非都市土地特農區，根本沒有直接變更為建地的可能性，未來若要開發，要有都市計畫，還要經過內政部核定、區段徵收，最後再抽籤配地，不可能原地原分配，「這是不懂裝懂，只想抹黑」，太荒謬了。

對於鄭文燦提告，凌濤說，就算要提告，也應在法庭傳喚三大地主和賣方家族與他當面對質；這個案子的料若都爆出來，桃園市民將對鄭文燦非常失望。

國民黨桃園市長候選人張善政指出，年輕或中間選民看到鄭文燦和炒地皮集團錯綜複雜的關係、糾葛，心裡面會有非常嚴重的剝奪感，鄭文燦不是提告就好，應該先講清楚。

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