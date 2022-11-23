林昶佐、洪慈庸合體蔡適應籲集中選票 人氣柴犬上戰車

民進黨基隆市長候選人蔡適應，今晚邀請同在外交國防委員會的立委林昶佐，還有前立委洪慈庸一起到基隆掃街，呼籲基隆市民集中選票，對抗過去的老舊勢力。蔡適應的柴犬兒子TONY，也特別賣萌跟上戰車拍照，幫忙加油打氣。

立委蔡適應表示，林昶佐和洪慈庸跟他，過去常常都為立法院不同議題討論，連署法案互相支持，而他們代表進步價值的力量，期盼市民朋友集中選票，支持蔡適應。

林昶佐說，蔡適應過去在國會關心基隆的大小建設，包括青年、育兒的議題，還有地方的交通建設，他之所以這麼了解，就是因為他曾邀請蔡適應上他的節目，結果蔡適應ㄧ直講。從蔡適應跟基隆市長林右昌一路走來，中央和地方合作的過程，8年來做出這麼多明顯的改變，蔡適應在國會功不可沒。

洪慈庸表示，基隆的改變，讓很多外縣市的朋友看到，許多朋友都非常讚許林右昌這8年以來的政績，這次競爭非常激烈，到了關鍵的時刻，呼籲集中選票支持蔡適應。

高雄市議員黃捷也拍影片送暖，她表示，推薦3號蔡適應，她來自高雄港都，基隆也是港都，她希望港都的發展，由守護本土力量的蔡適應來當市長。

另外，蔡適應今天帶柴犬兒子TONY與市長林右昌到新建寵物銀行視察，參觀完寵物銀行之後，蔡適應隨即展開車隊掃街，TONY也跟上車，為爸爸蔡適應加油打氣。

TONY可愛的模樣吸引現場所有人目光，架勢十足，因考量安全問題，還是把TONY請下車，只拍照而已。蔡適應說，有被鼓勵到了，對選戰很有信心，這幾天要全力衝刺。 蔡適應的柴犬兒子TONY，特別賣萌跟上戰車拍照，幫忙加油打氣。圖／蔡適應競總提供

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