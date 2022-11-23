聽新聞
test
0:00 / 0:00

林昶佐、洪慈庸合體蔡適應籲集中選票 人氣柴犬上戰車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長候選人蔡適應，今晚邀請同在外交國防委員會的立委林昶佐，還有前立委洪慈庸一起到基隆掃街。圖／蔡適應競總提供
民進黨基隆市長候選人蔡適應，今晚邀請同在外交國防委員會的立委林昶佐，還有前立委洪慈庸一起到基隆掃街。圖／蔡適應競總提供

民進黨基隆市長候選人蔡適應，今晚邀請同在外交國防委員會的立委林昶佐，還有前立委洪慈庸一起到基隆掃街，呼籲基隆市民集中選票，對抗過去的老舊勢力。蔡適應的柴犬兒子TONY，也特別賣萌跟上戰車拍照，幫忙加油打氣。

立委蔡適應表示，林昶佐和洪慈庸跟他，過去常常都為立法院不同議題討論，連署法案互相支持，而他們代表進步價值的力量，期盼市民朋友集中選票，支持蔡適應。

林昶佐說，蔡適應過去在國會關心基隆的大小建設，包括青年、育兒的議題，還有地方的交通建設，他之所以這麼了解，就是因為他曾邀請蔡適應上他的節目，結果蔡適應ㄧ直講。從蔡適應跟基隆市長林右昌一路走來，中央和地方合作的過程，8年來做出這麼多明顯的改變，蔡適應在國會功不可沒。

洪慈庸表示，基隆的改變，讓很多外縣市的朋友看到，許多朋友都非常讚許林右昌這8年以來的政績，這次競爭非常激烈，到了關鍵的時刻，呼籲集中選票支持蔡適應。

高雄市議員黃捷也拍影片送暖，她表示，推薦3號蔡適應，她來自高雄港都，基隆也是港都，她希望港都的發展，由守護本土力量的蔡適應來當市長。

另外，蔡適應今天帶柴犬兒子TONY與市長林右昌到新建寵物銀行視察，參觀完寵物銀行之後，蔡適應隨即展開車隊掃街，TONY也跟上車，為爸爸蔡適應加油打氣。

TONY可愛的模樣吸引現場所有人目光，架勢十足，因考量安全問題，還是把TONY請下車，只拍照而已。蔡適應說，有被鼓勵到了，對選戰很有信心，這幾天要全力衝刺。

蔡適應的柴犬兒子TONY，特別賣萌跟上戰車拍照，幫忙加油打氣。圖／蔡適應競總提供
蔡適應的柴犬兒子TONY，特別賣萌跟上戰車拍照，幫忙加油打氣。圖／蔡適應競總提供

2022大選 基隆市選舉 蔡適應 洪慈庸 林右昌 林昶佐

延伸閱讀

藍綠對手搶當接班人？黃希賢：沒出息 選我超越林右昌

基隆新建寵物銀行大變身 狹小鐵皮屋成「浪浪豪宅」

蔡適應選前之夜大遊行 18點18分點亮基隆牽手護光榮

公投及選情雙告急 吳怡農、林昶佐接力站台張維倩

相關新聞

高虹安被狂打因新竹有秘密？柯文哲說有人密報是這個

民眾黨新竹市長候選人高虹安參選以來議題不斷，民眾黨主席柯文哲今天說，把高虹安打成這樣，不符合比例原則，被問到是不是新竹有...

影／挺江聰淵 卻說「票投給陳歐珀」蔡英文自己都笑了

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今在羅東舉辦造勢活動，黨主席蔡英文總統5度到宜蘭力挺，致詞時呼籲投給她與賴清德的宜蘭人票投江聰...

【即時短評】為選票把國人分敵我 誰不是台灣隊？

民進黨近來選戰主軸緊扣催票基本盤，但端上檯面的招式卻在在塑造敵我意識，蔡總統一番「台灣隊互挺，互挺台灣隊」言論，除了再次...

【即時短評】防疫、選務不給力 官員卻搶當「幹話王」

九合一選舉，再過兩天就要投票。民進黨政府自認「抗疫有成」，卻未能在選戰中加分，也無法保障確診者的投票權。防疫、選務都不給...

選情緊繃哽咽 黃偵琳：新人沒紅利只有加倍努力 陳其邁明早陪掃街

高雄市議員候選人公辦政見發表會今天是最後一天，今天登場的是競爭相當激烈的第四選區（左營、楠梓），多達20名候選人要搶9席...

林昶佐、洪慈庸合體蔡適應籲集中選票 人氣柴犬上戰車

民進黨基隆市長候選人蔡適應，今晚邀請同在外交國防委員會的立委林昶佐，還有前立委洪慈庸一起到基隆掃街，呼籲基隆市民集中選票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。