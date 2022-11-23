30年前幼稚園火燒車攻擊侯友宜 林佳龍挨轟：選到喪心病狂
新北市長選舉進入最後倒數階段，藍綠兩方候選人都為了催票頻跑行程，國民黨新北市長候選人侯友宜主打「好好做事」，綠營則反咬「恩恩案」要求侯市府說明白。但是，民進黨新北市長候選人林佳龍今（23）日表示，若當選將查明「恩恩案」真相，但他重提30年前健康幼稚園火燒車事件攻擊侯友宜，反遭大批網友撻伐，大罵「林佳龍是不是選舉選到喪心病狂了」。
根據「自由時報」報導，林佳龍表示，30年前健康幼稚園火燒車案發後，侯友宜要求相關單位負責、善後，而「恩恩案」卻無法給出真相，林批侯雙重標準，更打包票若當選將查明「恩恩案」真相。
相關新聞被轉發到PTT後引起網友熱議，有網友認為侯友宜當年也是受害家屬，沒必要為了選舉再揭瘡疤，痛批林佳龍「是不是選舉選到喪心病狂了啊」；還有人大罵「有夠缺德」，他提到當年火燒車事件一共造成23死9傷，「當時喪子之痛的不只有侯家，不能因為其中有老侯的小孩，就要被反覆傷口灑鹽」。
此外，還有網友回憶當年幼稚園林靖娟老師的壯舉，他提到當時林靖娟老師本已帶著6位學童逃離巴士，卻又奮不顧身衝回巴士拯救還沒逃生的小朋友，最後林靖娟老師緊抱著4位學童慘死火場。這名網友感嘆，30年後這起悲劇卻成為攻擊政敵的事件，他怒批林佳龍「你對得起林靖娟老師嗎」。
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