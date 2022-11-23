30年前幼稚園火燒車攻擊侯友宜 林佳龍挨轟：選到喪心病狂

新北市長選舉進入最後倒數階段，藍綠兩方候選人都為了催票頻跑行程，國民黨新北市長候選人侯友宜主打「好好做事」，綠營則反咬「恩恩案」要求侯市府說明白。但是，民進黨新北市長候選人林佳龍今（23）日表示...

2022-11-23 20:27