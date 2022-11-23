風雨中車隊掃街催票 盧秀燕：拚到最後迎向光榮

爭取連任的台中市長盧秀燕今天啟動車掃行程，12小時跑遍12區，車隊所經之處，沿途鞭炮聲不斷。盧秀燕說，淋過雨、吹過風，風雨生信心，會一路拚到最後，迎向光榮。

選戰倒數，盧秀燕啟動車隊掃街行程，雖然台中一早下起大雨，她與市議員候選人們冒雨前行，車掃行經大里、霧峰、太平、烏日，午後雨勢暫歇，盧秀燕車隊前進大肚、龍井、沙鹿、清水，一路挺進大甲、大安、外埔等，12小時橫掃12區域。

盧秀燕充當麥克風手表示，大雨淋過了、海風吹過了，風雨過後生信心，她會帶著鄉親的滿滿期望，一路拚到最後，迎向光榮。

車隊所到之處，沿途伴隨著鞭炮聲，不少民眾走出家門探看，熱情支持者興奮揮手，盧秀燕也彎手比出大愛心姿勢，回贈給沿途的鄉親們。

商品推薦