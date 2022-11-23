許淑華曬18歲嫩照 網友驚呼凍齡：好像葉蒨文
本周六（26日）即是九合一選舉，除了選出地方公職人員，還有18歲公民權的修憲複決公投，不少候選人紛紛翻出自己18歲時的照片，呼籲民眾出門投票。民進黨台北市議員候選人許淑華也在臉書PO照響應，只見許淑華18歲時長得十分清秀，網友紛紛大呼「凍齡」、「好像葉蒨文」。
此次選舉，各黨候選人大都支持18歲公民權，但因為過關門檻高以及今年選情偏冷，不少人紛紛跳出呼籲民眾出門投票，許淑華也在臉書PO文響應，只見她曬出18歲嫩照，寫下「18歲的我，愛漂亮，喜歡看漫畫，偶爾揪同學一起翹課，享受自由，愛聽歌喜歡買卡帶跟同學分享」。
許淑華回憶，18歲時還不懂政治，只是懵懵懂懂地聽父親講述黨外的故事，想不到未來和政治的緣分會如此深厚。隨後話鋒一轉，許淑華認為現在18歲的學生從小接觸自由的空氣，和同年的自己相比之下懂更多，「青春轉大人的關鍵18歲，從投票權開始關心社會」。
18歲嫩照曝光後吸引許多網友討論，「逆齡耶，議員」、「為何都沒變」、「好像葉蒨文」、「一凍齡就是30年…太厲害了」、「辣到不要不要的」、「昨晚拍的吧？」、「根本凍齡，太讓人嫉妒」。
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