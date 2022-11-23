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計程車司機是藍粉卻想投黃珊珊 網分析：「他」沉默螺旋更多

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市長選戰激烈，左起依序為民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安。圖／聯合報系資料照
台北市長選戰激烈，左起依序為民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安。圖／聯合報系資料照

2022九合ㄧ選舉倒數3天即將登場，台北市長選舉成為最受矚目的焦點。有民眾透露，今早搭計程車時，司機坦承雖然是藍營的支持者，但是這次選舉會把票投給無黨籍的黃珊珊，不禁感慨「其實蠻多人不喜歡蔣萬安」，又說「黃珊珊有做事，我原本以為肯定不會上，（現在）感覺還不一定」。

原PO在PTT以「黃珊珊搞不好有機會」為題，表示早上遇到一位計程車司機，是國民黨支持者，卻說會把台北市長的選票投給黃珊珊而非國民黨派出的參選人蔣萬安。原PO從中感覺到或許有很多人不喜歡蔣萬安，而自己觀察黃珊珊「有做事」，因此說不定有一點點機會可以選上，「看願不願意投看看，至少不要輸很難看這樣」。

貼文一出，網友議論紛紛，說道「這次贏的人應該是也是險勝而已，真『三卡督』」、「我跟你講白的，北珊竹安，安（高虹安）又比珊（黃珊珊）更穩些」、「相對於蔣萬安，33給人的感覺親民多了」、「我們不能讓認真做事的人，覺得做了事還是沒票，那以後就看黨徽投票就好了啊！跟台南一樣擺顆西瓜」。

另外有網友不贊同原PO看法，開酸說「你的世界就一台計程車這麼大嗎？」、「原來計程車司機一票左右台北選情」、「身邊一堆高雄人都要返鄉投陳時中你怎麼說」、「（黃珊珊）有一票了，再54萬9999票就穩了」、「藍的覺得她能力比萬安好，但就覺得不會上啊」、「老實說，我覺得蔣萬安沉默螺旋更多」、「不過說實話，之所以支持33，這類人本來就不會投蔣（萬安），這個結構問題是無解的，也是郝龍斌一直說『沒有棄保』的原因」。

這次九合ㄧ選舉台北市長有12名候選人競逐，史上最多，其中蔣萬安、陳時中、黃珊珊形成「三腳督」，戰況最受到全國矚目。台北市合格選民預估有202.6萬人，11月26日當天估計會有131.7萬人參與投票，因此台北市長的當選門檻預估為56.6萬票，出線率僅0.08%為六都最低。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中 黃珊珊

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