不畏風雨掃街遊行 台中市議長張清照車隊拜票一身濕

九合一選舉投票日已近，爭取連任的台中市議長張清照今天站上戰車，繞行沙鹿、清水，向選民拜票懇託，海線今天風強雨大，張清照喊出「風雨生信心、唯一堅定支持」，熱情支持者也冒雨站在路邊揮手打氣。

張清照議長選前最後衝刺，今天站上戰車繞行沙鹿、清水，明天繼續到梧棲、清水掃街，要親自向選民懇託；今天海線風雨大，侯選人在戰車上揮手，穿上雨衣還是全身濕透，但看到民眾熱情回應，精神一振。

有支持著自行準備鞭炮，在車隊經過時燃放，也有公司行號或商家站在門口揮舞旗幟迎接，機車騎士或汽車駕駛停下來拍照、比著5號支持。

張清照表示，很多人都認為，他這次一定穩當選，甚至一定高票當選，但如果大家不去投票或者分票，是一大危機，所以一定要拜託選民「堅定、唯一支持」。 爭取連任的台中市議長張清照今天站上戰車，車隊繞行沙鹿、清水，向選民拜票懇託。圖／台中市議長張清照服務處提供

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