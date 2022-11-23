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影／韓國瑜台東為饒慶鈴慶生助選 籲支持者站出來投票

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選、也為她慶生。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選、也為她慶生。記者卜敏正／攝影

高雄市前市長韓國瑜今天到台東，為爭取連任的台東縣長饒慶鈴，及黨提名台東市長候選人陳銘風等人助選，韓國瑜還準備生日蛋糕，為今天生日的饒慶鈴慶生，稱讚饒慶鈴有愛因斯坦腦袋，跳脫傳統框架為農民行銷鳳梨釋迦，呼籲支持者一定要出來投票讓台東更美好。

韓國瑜今天下午1時許到達饒慶鈴競選總部，現場已擠滿許多支持者，饒慶鈴父親、總統府前資政饒穎奇也在場，韓國瑜逐一和眾人問候寒暄後，強調這次來台東最重要目的就是為饒慶鈴、陳銘風助選，也要鼓勵支持者站出來投票。

韓國瑜表示，4年前到台東推薦饒慶鈴，4年後他覺得非常光榮，因為疫情這三年台灣人過得很悶，但台東縣在各方面表現都優異，無論社福、醫療、消防、教育、觀光、藝文活動都有全方位進步。

「她有愛因斯坦的腦袋」韓國瑜說，台東雖然遇到鳳梨釋迦無法銷售中國大陸，但饒慶鈴不僅主動尋找各賣場通路，還能夠跳脫傳統行銷模式，例如拿鳳梨釋迦和金門高粱互換行銷，享受對方最優質產品。

韓國瑜今天下午都在台東輔選，約2點到知本代天府，陪同饒慶鈴車隊掃街，3點20到漢陽北路黃昏市場，陪同饒慶鈴步行拜票，約4點半到達台東天后宮，陪同饒慶鈴共同為台東祈福。

韓國瑜今天到台東為饒慶鈴、陳銘風及黨籍候選人輔選。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴、陳銘風及黨籍候選人輔選。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選，還邀請胡德夫唱生日快樂歌。記者卜敏正／攝影
韓國瑜今天到台東為饒慶鈴輔選，還邀請胡德夫唱生日快樂歌。記者卜敏正／攝影

2022大選 台東縣選舉 饒慶鈴 韓國瑜

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