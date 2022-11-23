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拚選舉不問政 三綠委出席率差？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨23日公佈立委出席率，呼籲民進黨立委回來做事。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨23日公佈立委出席率，呼籲民進黨立委回來做事。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「希望民進黨立委專心問政，不要因選舉分心！」國民黨立委李德維23日召開記者會，公布立委上周出席委員會的紀錄，顯示參選縣市長的周春米、鄭運鵬與蔡適應等立委3次委員會均缺席2次以上，他們呼籲民進黨立委不要罵別人不辭立委，結果自己雙標不辭立委。但民進黨郭國文反批，出席率並非唯一衡量問政指標。

綠營辭職說雙標

李德維拿出立法院14日至17日有參選縣市長立委的出席紀錄說，民進黨此次有7位立委參選縣市長，國民黨有1位（蔣萬安已辭職），民眾黨有2位。其中，參選屏東縣長的立委周春米3天委員會都沒有簽到，缺席率100%，參選桃園市長的鄭運鵬、選雲林縣長的劉建國與選基隆市長的蔡適應則缺席2天。

李德維指出，參選南投縣長的國民黨立委許淑華僅缺席1天，參選新竹市長的民眾黨立委高虹安與桃園市長的賴香伶一次都沒有缺席。他們在記者會公佈相關紀錄讓民眾檢視。李德維不滿說，當初沈慧虹辭職參選新竹市長時說不要領國家薪水同時拚選舉，結果蔣萬安辭職選舉後，民進黨的立委卻都不跟進，明顯雙標。

出席率不是唯一指標

曾銘宗則說，2018年時任立委的陳其邁辭職選高雄市長，綠營說「破釜沉舟」；姚文智辭職參選台北市長，綠營說「欽佩決心」，結果蔣萬安辭立委卻說是「選戰策略」。

他希望民眾好好檢視蔡政府這6年來的施政，沒有改善低薪、居住正義，連防疫的「超前部署」也是笑話。

但民進黨稍後也召開記者會回應，民進黨立委郭國文辯說，立委履行職責的面向除了委員會外，還有院會、記者會、公聽會與選民服務等面向，不能單用「委員會出席」作為評估指標。立委林楚茵則緩頰，立委出席會因為區域不同有差，在南部的立委簽到率難免會受到影響。

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