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24日造勢頭份、竹南拚場 徐定禎、鍾東錦先隔空交火

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長候選人民進黨徐定禎、無黨籍鍾東錦11月24日晚間，分別在頭份市及竹南鎮造勢，徐定禎（圖）與鍾競選總部執行長徐廷琮今天隔空交鋒。記者范榮達／攝影
苗栗縣長候選人民進黨徐定禎、無黨籍鍾東錦11月24日晚間，分別在頭份市及竹南鎮造勢，徐定禎（圖）與鍾競選總部執行長徐廷琮今天隔空交鋒。記者范榮達／攝影

選前最後衝刺，苗栗縣長候選人民進黨徐定禎、無黨籍鍾東錦11月24日晚間，分別在頭份市及竹南鎮造勢，徐定禎今天質疑里長、民意代表不知道是威脅或利誘？受到壓力以致動員困難；鍾東錦陣營則反擊徐的邏輯，讓人匪夷所思，無法動員支持者，竟懷疑受到其他對手影響。

徐定禎24日晚間在頭份市建國夜市，舉行參加萬人大會師「集中選票，迎向新苗栗」團結之夜，總統蔡英文、副總統賴清德都會到場，幾乎同一時間在相距約2公里的竹南運動公園，鍾東錦也辦理一場「集中選票 守護苗栗」團結之夜。

徐定禎今天受訪指出，萬人大會師造勢活動，發現在頭份市動員非常困難，對手有針對里長、民意代表給壓力，因為鍾東錦同一天也有個造勢場，他覺得不太對勁，他與里長、民意代表互相一直保持友好，不管是威脅或利誘？他相信有受到相當程度的壓力。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應說，徐定禎是不是選舉選到傻掉了？要辦造勢大會，無法動員支持者，竟懷疑受到其他對手影響，邏輯令人匪夷所思，如果徐定禎陣營連造勢活動都無法動員，會不會用其他手段，威脅利誘鄉親投票？呼籲檢調單位查賄不分藍綠，一定要密切注意。

徐定琮表示，徐定禎平日不耕耘，等到選舉才想來收割、要選票，連舉辦造勢活動，發現無法動員，又想把責任推給對手，呼籲徐定禎陣營不要再給地方里長、民代壓力，尊重選民的選擇，尊重台灣的民主價值。

苗栗縣長候選人民進黨徐定禎、無黨籍鍾東錦11月24日晚間，分別在頭份市及竹南鎮造勢，徐定禎與鍾競選總部執行長徐廷琮（圖）今天隔空交鋒。圖／鍾東錦競選總部提供
苗栗縣長候選人民進黨徐定禎、無黨籍鍾東錦11月24日晚間，分別在頭份市及竹南鎮造勢，徐定禎與鍾競選總部執行長徐廷琮（圖）今天隔空交鋒。圖／鍾東錦競選總部提供

2022大選 苗栗縣選舉 鍾東錦 徐定禎

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