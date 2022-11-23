王文心向陳其邁下戰帖：拿出醫師服務證明我就退選

無黨籍高雄市三民區議員候選人王文心猛攻陳其邁在選舉公報登載醫師經歷不實，今天再召開記者會，宣布只要陳其邁24小時內公布長庚醫院醫師的服務證明文件，她就立即宣布退選。反之，如果陳其邁拿不出長庚醫院出具的服務證明文件，「那就是默認犯罪，應立即宣布退選。」

王文心先前除了聲請假處分要求高雄市選委會更正選舉公報，本周一告陳其邁使公務員登載不實、偽造長庚醫師經歷等，今天再開記者會。

「陳其邁，你敢跟我打賭嗎？」王文心表示，台北市議員王鴻薇日前踢爆陳其邁沒有履行公費醫師下鄉服務義務，教育部和衛福部在幾小時內立刻出面說明，為陳其邁卸責，「如果你真的有在任何一間長庚醫院擔任醫師，只是一張服務證明，難道長庚醫院不願意開立或敢不開立嗎？」王文心砲火猛烈指出，陳其邁團隊不敢告她誣告，到現在為止卻拿不出像樣證明書，「這不是比林智堅還不如？」

陳其邁競選總部表示，日前已多次說明市長的經歷完全沒有問題，針對王文心的宣戰，就不再多做回應。

王文心向陳其邁下戰帖，表示將拿個人政治生命作賭注，如果陳其邁拿得出長庚醫院出具的醫師服務證明文件，她立即宣布退選，但若拿不出長庚醫院的服務證明文件，就應該負起政治責任宣布退選。那就證明陳其邁默認自己是使公務員登載不實的累犯，也是長期欺騙選民，違反選罷法第104條的累犯，必須負起政治責任，宣布退選，否則陳其邁就不如林智堅，不值得高雄市民繼續信任，更沒有資格繼續擔任高雄市長一職，更沒有資格在未來挑戰總統大位。

王文心競選總部發言人、反萊豬醫師蘇偉碩出示一份醫師證書正本，指出陳其邁沒有完成公費生下鄉服務，不會有這張醫師證書正本，但不知為何卻能加入太順醫院擔任服務醫師，依據醫師公會規定，沒有證書是不能加入的，但從台灣醫界期刊可發現，陳其邁在1998年8月以太順醫院內科醫師入會，2005年4月以同一身分辦理退會，他當時已擔任高雄市代理市長兩個月。陳其邁沒寫出太順診所資歷，卻寫了另一個假的長庚醫院醫師經歷，如果是真的，就應該要提出服務證明或離職證明。

蘇偉碩也拿出自己從高雄榮總台南分院離職的證明文件，他說，只要在公私立醫院服務過，就能向服務機構申請同樣文件，上頭會記載服務職稱、服務起迄時間，並有開立證明的日期與機構的關防，這是離職勞工的法定權利，如果陳其邁市長真有在長庚醫院服務過而提出申請，院方不可能拒絕。

蘇偉碩表示，陳其邁至今只拿得出一張長庚醫院實習時數證明，這並不是正式的服務證明，希望他本人拿出長庚醫院服務證明，公開給社會大眾；陳其邁是現任市長，也是市長候選人，對於這種政治誠信問題，絕不能任由輿論及悠悠之口不斷質疑、懷疑。蘇偉碩說，王文心團隊已經根據相關事證到法院提出告訴，遺憾的是，陳其邁競選總部不敢提出誣告反訴，反而仍堅持長庚醫院醫師經歷沒有問題。 醫師蘇偉碩（左）拿出自己的醫院離職證明與陳其邁的長庚醫院證明比對，強調陳只是取得實習醫師訓練成績合格證明。記者蔡容喬／攝影

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