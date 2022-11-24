2022九合一大選開票 聯合新聞網提供最完整即時報導

2022九合一大選將於11/26登場，這次除了最受矚目的地方縣市長選舉、各地議員、鄉鎮市長代表和村里長、還有「18歲公民權」的公投案也受到各界關注。聯合新聞網當天將推出「決戰九合一開票特別報導」從最新即時開票數據，到完整選後情勢分析，為你帶來兼具廣度和深度的最新消息。

選舉當天，聯合新聞網除了將報導各地投開票所的最新情況，也會有最新即時的縣市長、縣市議員開票數據。並提供鄉鎮市長與代表、村里長、原住民區長與代表的完整當選名單。無論要找哪一區的選舉結果，都能透過清楚的頁面，快速找到要找的選舉結果。

開票結束後，開票報導專題網站將以活潑生動的圖像視覺網頁呈現選舉結果，讓你馬上看懂全台縣市開票結果，哪些縣市執政被翻轉、哪個縣市成功連任、各政黨的縣市席次變化，以及選後政局情勢將如何演變的精彩分析。

《決戰九合一 2022地方大選特別報導》

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