若綠營在新竹市翻盤「事情會很大條嗎」？ 網友揭2點反駁：差太多了

2018年九合一選舉，國民黨韓國瑜大勝民進黨陳其邁10萬多票，當選高雄市長，翻轉民進黨執政20年的港都。今年九合一選舉，新竹市長出現「三腳督」局面，選情引發各界關注。有人好奇倘若新竹市像高雄市一樣翻盤，打敗民進黨由其他政黨候選人當選市長，「事情會很大條嗎？」，引發熱議。

原PO在PTT以「如果新竹翻了 有上次高雄那麼大條嗎？」為題，表示新竹市跟高雄市一樣，之前都是民進黨連任的縣市，「應該也是在任內把很多東西都搞成DPP的形狀，如果這次新竹像上屆高雄一樣翻了，對長期深耕的DPP來說，事情會很大條嗎？」。

貼文一出，許多網友都認為「不會」，原因是「差太多了，新竹本來就藍大於綠」、「新竹以前都國民黨的」、「新竹市民進黨也才上任兩屆而已」、「水準差太多，光（打選戰）認真程度（高雄）就屌打（新竹）」、「高雄是民進黨的本命區，當然是丟掉高雄的問題比較大」、「韓導（韓國瑜）是當選半年就被罷免了」。

此外，有網友表示「新竹根本鼻屎大的鳥地方，比一個板橋區還少人，根本不重要」、「選完還有新竹新聞才怪！（記者）吃飽太閒才駐點新竹」、「高雄大條太多了，新竹還好吧」。

2022九合一大選新竹市一共有6名候選人出戰，其中國民黨候選人林耕仁、民進黨候選人沈慧虹及民眾黨候選人高虹安3人呼聲最高，形成「三腳督」局面。回顧中選會歷年選舉資料，新竹市2018年和2014年都是由民進黨的林智堅執政，2009年由國民黨的許明財執政、2005年和2001年都是國民黨的林政則當市長，1997年的市長是民進黨的蔡仁堅，算是不斷翻盤的縣市。

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