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四叉貓PO張善政泡麵照質疑賄選 鄭運鵬：應乾淨講政策

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
鄭運鵬（右2）今在立委何欣純（右1）陪同下在中壢、平鎮車掃受訪回應要乾淨選舉。記者翁唯真／攝影
鄭運鵬（右2）今在立委何欣純（右1）陪同下在中壢、平鎮車掃受訪回應要乾淨選舉。記者翁唯真／攝影

網紅四叉貓在臉書PO出，國民黨桃園市長候選人張善政座談會送出泡麵超過30元，質疑有賄選的可能，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今回應，有看過相關照片，很明顯超過30元法律規定，市長選舉應盡量乾淨。

四叉貓在臉書PO出貼有張善政文宣的泡麵，他上網搜尋一包泡麵45元，2包88折也要39元，怎麼樣都超過30元，質疑有賄選的可能，鄭運鵬今在立委何欣純陪同下在中壢、平鎮車掃受訪指出，有看到相關照片，很明顯就是超過30元。

鄭運鵬表示，市長選舉應盡量乾淨講政策，選舉送禮文化不該發生，這很明顯超過過去桃園選舉大家一般可接受的價格範圍。

台灣基進黨桃園市議員候選人藍士博已於今赴桃園地檢署，告發張善政發民生物資涉嫌賄選，對此，張善政陣營發言人曾俊豪上午表示，外界一直在看泛綠陣營會有什麼奧步，果不其然，在相關事證不明確的情況下，個別候選人天馬行空，含沙射影編織出一套陰謀論公然抹黑，「難道不會抹黑、不會濫訴就不會選舉」。

2022大選 桃園市長 張善政 鄭運鵬

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