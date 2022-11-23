朱立倫指基隆謝國樑選情穩定 提醒選民最後階段防奧步

國民黨主席朱立倫今天在基隆說，國民黨市長候選人謝國樑一步一腳印，現在選情穩定，但絕對不敢掉以輕心，選民在最後階段絕對不要受奧步影響。謝國樑說，勝選後會導入更多的新思維，讓基隆進入更創新的模式，為市民做更多的事情。

朱立倫上午9點到基隆市議四路國民黨基隆市黨部與謝國樑會合，兩人一起站在宣傳車掃街拜票，在投票日的前3天，繼續衝刺選情。

朱立倫說，謝國樑一步一腳印，非常認真努力，現在選情相對穩定，但是絕對不敢掉以輕心。民進黨最後都會使出很多的奧步，這個奧步已經是全台灣各地都看得到，都是透過各種布條，各種看板、各種黑函、各種謠言或各種操作，在最後的階段，呼籲所有選民一定要看清楚，絕對不要受到這個奧步的影響。

朱說，他也要呼籲司法機構檢調單位，對於任何奧步的操控，隨時要調查清楚，隨時要把它釐清。因為在選舉最關鍵的時刻，希望是一個公平、公正的選舉。

謝國樑表示，昨晚他跟基隆市全體公務人員喊話，目的是希望在他勝選後能夠穩定，讓大家未來有一個好的公務工作環境。

謝國樑說，他肯定基隆市長林右昌過去8年有些政績，可是那不代表沒有更多進步的空間。他認為基隆未來要邁進一個新的時代，所以他也跟市府團隊喊話，希望大家能夠在工作崗位上，安心、放心的繼續工作。他會導入更多的新的思維，會讓基隆進入一個更創新的一個模式，來為市民做更多的事情。 國民黨主席朱立倫（右）今到基隆與同黨市長候選人謝國樑（左），一起站上宣傳車掃街拜票。記者邱瑞杰／攝影 國民黨主席朱立倫（右）今到基隆為同黨市長候選人謝國樑助選，呼籲選民在最後階段絕對不要受奧步影響。記者邱瑞杰／攝影

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