體驗「直播主市長」到深夜12點 謝龍介：很成功但很操

國民黨台南市長候選人謝龍介提出當選後要比照前市長蘇南成恢復馬上辦中心，連日來開始「實習」掃街拜票後直播到晚上12點下班，還喊話馬上辦中心沒有廢只是改名字，黃偉哲市長現在就可以恢復。

對此黃偉哲競辦發言人李退之說，過去謝龍介擔任民代20年，現在才在選前3天開直播到晚上12點，過去20年服務處都是早早就打烊，到底要呈現什麼，相信選民都看得很清楚。

謝龍介自評連日來網路直播很成功，「但真的只能做4年，因為被操得有夠累的」，不過他很興奮，大家願意對市政提出針砭，台南市就會有希望。他說民眾反映的問題很多還無法一一回覆，但只要有問題都可以提出，也邀請大家一起當台南市長，城市治理不是市長自己關在房間，市長認為的小問題可能是市民的大問題。

謝龍介說，蘇南成馬上辦中心當年的工作小姐還在市政府上班，一直延續到林文雄市長及賴清德市長，改成市民服務中心，但是機制已經沒有了，因市長本身沒有願意強力投入，對公務體系就沒有約束力，所以要恢復蘇南成市長馬上辦中心的精神，所有市民透過這個平台，可提出的任何問題，可提昇更多將來治理台南市的幫助。

謝說，有民眾提到淹水問題，有些是無法馬上解決，所以前請李鴻源部長當他的顧問，路平專案半年來市府已做了很多，但還是有市民反映那一條路不平，市政百廢待舉但市長有沒有夠用心，這裡就看得出來；還有民眾提出鐵路地下化、捷運等問題，希望有捷運但知道很貴，還有人希婬捷運地下化但會更貴，現在核定的是高架單軌但台南市道路這麼小怎麼辦，高手在民間，希望未來這個平台能夠持續運作下去。

他喊話黃偉哲現在就可以恢復馬上辦中心，因為沒有沒有廢掉，只是改了名字，做法不積極而已，重新再繼承當年蘇南成老市長馬上辦中心的精神，可以讓城市變得會更好。

黃偉哲曾在第1場公辦政見發表會提出看法，指對手在科技的年代，還說要學蘇南成市長做「馬上辦中心」，其實心意很好，但那是30年前沒有網路、沒有Line的年代。還酸謝龍介議員服務處都開不到24小時，「他現在就可以但他就做不到」。 國民黨台南市長候選人謝龍介（左）今天喊話黃偉哲可馬上恢復馬上辦中心。記者吳淑玲／攝影 國民黨台南市長候選人謝龍介今天喊話黃偉哲可馬上恢復馬上辦中心。記者吳淑玲／攝影

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