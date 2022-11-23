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投票倒數 彰化縣長王惠美凌晨前進魚市場拜票

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
爭取連任的彰化縣長王惠美今天凌晨到彰化魚市場拜票。圖／王惠美競選總部提供
爭取連任的彰化縣長王惠美今天凌晨到彰化魚市場拜票。圖／王惠美競選總部提供

本周六就要投票，候選人把握時間，爭取連任的彰化縣長王惠美今天凌晨就開始跑攤，分別前往彰化魚市場、埔心魚市場拜會在場交易的漁民、魚販，向民眾問候；有魚販反映，目前台灣養殖魚類主要來自南部，但飼料、油電雙漲，加上不少養殖地跟上魚電共生、種電趨勢，對養殖漁業的衝擊影響大。

菜市場選前向來是候選人拜票的重要戰場，王惠美也鎖定深夜較少接觸到的工作者，今天凌晨2點多在彰化區漁會理事長林明壽、總幹事陳諸讚等人陪同下到魚市場，在魚市場交易人員的引導下了解今日進場批發交易的魚貨種類、交易流程，也關心目前漁業捕撈與養殖情況。

王惠美競選總部指出，埔心魚市場改建啟用11年多，成為全國第三大消費地魚市場，全年交易金額突破10億元，主要販售的是平價多元的魚貨；而位在彰化市蛋黃區的彰化魚市場則販售價位較為高檔的高價魚類，交易金額也有8、9億元，排名全國第5。

陳諸讚表示，彰化魚市場預計將從彰化現址遷往彰化、秀水交界，鄰近彰鹿路上的一塊零售市場用地，占地約2000多平方公尺。漁會將向縣府協議價購土地後，爭取經費興建全新的彰化魚市場，預計3年後完工啟用，由於新址鄰近彰化交流道，且周邊道路動線通暢，盼能讓未來魚貨交易金額再創新高。

本周六就要投票，爭取連任的彰化縣長王惠美今天凌晨到彰化魚市場拜票。圖／王惠美競選總部提供
本周六就要投票，爭取連任的彰化縣長王惠美今天凌晨到彰化魚市場拜票。圖／王惠美競選總部提供
爭取連任的彰化縣長王惠美今天凌晨就開始跑攤。圖／王惠美競選總部提供
爭取連任的彰化縣長王惠美今天凌晨就開始跑攤。圖／王惠美競選總部提供

2022大選 彰化縣選舉 王惠美

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