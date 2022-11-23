獨／盧秀燕車掃 小客車駕駛分神下一秒追撞前車

衛福部長薛瑞元日前提到，民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主要是因為阻擋疫苗掮客財路，還稱掮客透過工商和宗教團體找上疫情指揮中心，意圖從中牟利。不過，當薛瑞元被問及疫苗掮客名單，他卻表示「太幼稚、不想回答」。對此，前立委沈富雄直言「薛瑞元這樣講是很糟糕的！」

2022-11-23 10:19