快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

台灣房價只漲不跌神話破滅！專家：因「這群人」不發威了

獨／盧秀燕車掃 小客車駕駛分神下一秒追撞前車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕車掃，－旁兩車相撞。記者陳秋雲／攝影
盧秀燕車掃，－旁兩車相撞。記者陳秋雲／攝影

國民黨台中市長候選人盧秀燕今天上午展開車隊掃街拜票，行經南區時，有小客車駕駛分神，兩車相撞。車隊麥克風手馬上道歉，希望大家注意行車安全。

盧秀燕今天起展開兩天車掃拜票，車隊行經南區，停等綠燈時，兩輛黑色小客車發生追撞，撞擊聲頗大，盧秀燕等人低頭關心，隨行員警連絡處理，釐清肇事責任。

車隊麥克風手見狀，向用路人道歉，並提醒注意行車安全。

2022大選 台中市長 盧秀燕

延伸閱讀

倒數72小時盧秀燕車掃 招牌動作「比愛心」成交流密碼

綠喊縣區出市長 盧秀燕：縣市合併已12年、挑撥分化不好

影／總統來台中11次 盧秀燕曝「市民」是拚連任不怕的理由！

破萬民眾冒雨挺蔡其昌 陳建仁吶喊：去投票，就會贏！

相關新聞

圖表／九合一選舉決戰72小時 縣市長當選、18歲公民權通過門檻一次看

九合一選舉本周六投票，進入決戰七十二小時。國民黨認為民進黨在選前關鍵時刻會用「五大奧步」試圖影響選情，民進黨則反批國民黨...

獲凱道路權未使用藍營批 陳時中競辦：搶輸下次請早

距離台北市長選舉倒數3天，對於陳時中陣營搶下凱道卻未使用，被藍營認為是故意在卡場地。民進黨台北市長候選人陳時中今表示，考慮場...

新黨市議員候選人路口拜票 遭不明人士打到腦震盪住院

新黨今天發出新聞稿表示，新黨台北市中山大同區議員候選人林婕麗遭遇選舉暴力，林上午站路口拜票時，突然被不明人士打到腦震盪並...

薛瑞元「捅大型馬蜂窩」傷陳時中選情？ 沈富雄直言：很糟糕

衛福部長薛瑞元日前提到，民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主要是因為阻擋疫苗掮客財路，還稱掮客透過工商和宗教團體找上疫情指揮中心，意圖從中牟利。不過，當薛瑞元被問及疫苗掮客名單，他卻表示「太幼稚、不想回答」。對此，前立委沈富雄直言「薛瑞元這樣講是很糟糕的！」

綠控霸凌投票學生 柯志恩：指控者的「閱讀」有問題

高雄民進黨湧言會候選人針對柯志恩淡大學務長時期與學生互動議題窮追猛打，昨又指控柯志恩曾為「護韓」，霸凌返鄉投票學生。柯志...

侯友宜與陳紫渝合照並喊加油！ 陳期待當選後一起打拚

新北市永和區永福里長候選人陳紫渝參選後聞名全台，因對手為國民黨籍資深里長，選情引發關注。她透露，自己和新北市長侯友宜同樣來自嘉義同鄉會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。