林右昌今起請假3天為蔡適應衝刺 預告25日將有感人行動

基隆市長林右昌今天起請假3天，全力為民進黨市長候選人蔡適應輔選，一早就到安樂路一段、成功一路口站路口，林右昌、蔡適應穿上雨衣向市民拜票，展開最後衝刺。林右昌說，將全市大掃街，並預告25日有感人行動，一定可以召喚基隆人的認同。

謝國樑昨天在政見會上肯定林右昌的施政，表達如當選市長會繼續與林右昌的市政團隊合作。

蔡適應今天回應，謝國樑選戰過程中有不少汙衊，但最後也不得不承認過去這幾年，林右昌的團隊確實讓基隆做了改變。林右昌的團隊，他也會繼續接棒下去，請大家放心。

蔡適應表示，謝國樑肯定林右昌的施政，肯定蔡適應過去中央和地方的合作，是遲來的公道，選舉剩下最後3天，他昨天提出打造就業環境的完整擘劃，他最有執政能力，可以延續林右昌施政。

林右昌說，他陪蔡適應站路口，看到大家都很熱情，反應非常的熱烈，大家都看到8年來的進步和改變，不能走回頭路，他今天起請假3天，全力輔選，守護基隆。

被問到謝國樑說要繼續延攬林右昌施政團隊，林右昌回應，他8年的施政，不分藍綠，施政滿意度八成，他做到了，請大家「相信林右昌，肯定蔡適應」。蔡適應昨天也有說，如果他當選市長，會邀請所有候選人一起來為基隆加油。

林右昌說，蔡適應兩次公辦政見會表現都很好，很懇切，選舉到最後階段，如果用謾罵、欺騙的語言，不會得到選民的認同。蔡適應用正面、充滿希望，能夠帶給基隆人未來方向的訴求，這方向他十分肯定，將是未來3天蔡適應向市長訴求的重點。 基隆市長林右昌今天起請假3天，全力為民進黨市長候選人蔡適應輔選，一早就到安樂路一段、成功一路口站路口。圖／蔡適應競總提供 基隆市長林右昌今天起請假3天，全力為民進黨市長候選人蔡適應輔選，一早就到安樂路一段、成功一路口站路口。圖／蔡適應競總提供

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