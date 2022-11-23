九合一選戰「民進黨押寶年輕人？」 黃揚明曝勝利方程式劇本

九合一大選投票日即將於本周六（26日）登場，各縣市候選人都在做最後衝刺，其中北市的三腳督之戰更是外界關注焦點。對此，媒體人黃揚明表示「民進黨原本的劇本是激出大量年輕人去投票，因為這樣會對民進黨有利」，可是沒想到這兩年的疫情反而讓民進黨和年輕人漸行漸遠，但他們的這個策略依舊有在鋪排。

黃揚明昨（22）日在中天節目《大新聞大爆卦》中提到，「確實這次年輕選民對於民進黨的感情溫度是比過去還要低，而且每一次年輕人的氛圍也都不一樣，那民進黨也都有感受到這樣的氛圍」。

黃揚明透露民進黨為什麼把18歲修憲公投綁地方選舉，就是希望激出大量年輕人去投票，「他們認為大量年輕人去投票會對民進黨有利，但這個佈局是在2020年重返執政的時候就開始了，那時候是民進黨年輕人最強的時候，這原本是他們的劇本」。

黃揚明說沒想到這兩年的疫情反而讓民進黨和年輕人漸行漸遠，但某些地方得激起投票熱情比如台北，當年輕人看到網紅和意見領袖往陳時中靠時，這些選民心中會產生「再怎麼樣還是不能讓萬惡國民黨當選」的想法。

最後，黃揚明強調這就是陳時中的勝利方程式，能不能奏效並不清楚，但他們依舊有在鋪排，可是在其他縣市不一定，「每一個縣市都會有不同的狀況，所以這次就變得有點複雜」。

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