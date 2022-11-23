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屏東縣3連任議員林玉花病逝享年58歲 遺缺不補選、遞補

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣3連任議員林玉花昨天深夜病逝，享年58歲。圖／取得林玉花臉書
屏東縣3連任議員林玉花昨天深夜病逝，享年58歲。圖／取得林玉花臉書

屏東縣連任3屆的民進黨籍縣議員林玉花，本屆任期內發現罹癌，考量身體狀況，未登記參選，昨天深夜10時許驚傳病逝，享年58歲。林玉花臉書也由家屬代為發文，短短貼出一句「RIP」證實死訊，消息曝光後，許多支持者紛紛湧入她的臉書哀悼，盼一路好走。

林玉花台南出生，專科時曾到南州鄉就讀慈惠醫專，與屏東結下不解之緣，丈夫蔡和清曾於1994年當選崁頂鄉鄉長。2005年以民進黨參選屏東縣議員第5選區（林邊、南州、崁頂、佳冬），首戰雖失利落選，但獲得6129高票，僅與第4名的鄭文華差不到200票。沉潛4年捲土重來勝出，2014年、2018年尋求連任完成三連霸；本屆任內卻驚傳罹癌，考量身體狀況，未登記參選。

林玉花的家屬在臉書代貼出死訊，友人紛紛到臉書留言：「議員辛苦了，抗癌路上您勇敢樂觀面對，最後始終戰不過病魔的折磨」、「玉花議員：一路好走」、「讓人很尊敬的議員，一路好走」、「林議員：您在人間已經做了很多好事！希望菩薩會帶您去極樂世界！安心的跟菩薩走！現在的您沒有病痛了！現在的您就跟隨在菩薩旁」。

現行地方制度法規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足2年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選；至於遞補必須為當選者因案遭解職才會遞補，她的遺缺將不會補選或遞補。

屏東縣3連任議員林玉花昨天深夜病逝，享年58歲。圖／取得林玉花臉書
屏東縣3連任議員林玉花昨天深夜病逝，享年58歲。圖／取得林玉花臉書

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