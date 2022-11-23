綠喊縣區出市長 盧秀燕：縣市合併已12年、挑撥分化不好

投票倒數72小時，國民黨台中市長候選人盧秀燕車隊大掃街衝刺，針對民進黨高喊「縣區出市長」，盧秀燕說，台中縣市合併已經超過10年了，我們是一家人，我們都是台中市民，不要再分彼此，「這樣挑撥分化不好。」

媒體問蔡英文總統頻繁來台中輔選已經11次，市長怎麼看？盧秀燕強調，市民才是台中的主人，「他們有蔡總統，我們有市民」， 市民才是大咖，市民是我們的靠山。

最後3天，盧秀燕說，這兩天會以車隊掃街大規模拜票，向市民好朋友請安問候拜託支持，禮拜五晚上會舉行「市長只有媽媽好」盧秀燕選前之夜，地點在原太原夜市空地。

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