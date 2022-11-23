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新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

台灣房價只漲不跌神話破滅！專家：因「這群人」不發威了

薛瑞元「捅大型馬蜂窩」傷陳時中選情？ 沈富雄直言：很糟糕

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北市長候選人陳時中。 圖／聯合報系資料照片
民進黨台北市長候選人陳時中。 圖／聯合報系資料照片

衛福部長薛瑞元日前提到，民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主要是因為阻擋疫苗掮客財路，還稱掮客透過工商和宗教團體找上疫情指揮中心，意圖從中牟利。不過，當薛瑞元被問及疫苗掮客名單，他卻表示「太幼稚、不想回答」。對此，前立委沈富雄直言「薛瑞元這樣講是很糟糕的！」

薛瑞元的「擋疫苗掮客」說法，至今尚未透露掮客的真實身分，他提到當時台灣疫情較國外低很多，我國洽購的疫苗品牌，第一時間都不願出貨。然而，薛瑞元指出就在美、日等國紛紛捐贈疫苗時，有掮客透過工商企業和宗教團體前來洽談，表明自己手上有現貨，要求指揮中心先付採購價30%的訂金。

對此，沈富雄昨（22）日在政論節目《少康戰情室》中提到，「講成掮客，我覺得是薛瑞元的失誤，因為他說是開口要30%的訂金，所以陳時中拒絕了，我知道的就很多條線，都還沒有講到訂金的部分就已經被退掉了，所以這個根本不通的」。他也談及「薛瑞元說這些掮客因為是拿不到好處，所以才颳起這些仇恨感，這些掮客有那麼大的本事嗎？我們目前的仇恨值這麼高，是這些掮客搞出來的嗎？」

沈富雄接著直言，「薛瑞元講這個是很糟糕的，因為他帶了一個宗教團體、一個工商團體，這兩個團體非常大。你現在這麼一講，大家就說你在指我嗎？要他講明是誰，所以他講不出所以然，他沒有辦法有答案的話，這個薛瑞元真的是捅了一個大的，非常大型的馬蜂窩」。

2022大選 陳時中 沈富雄 薛瑞元 掮客 選情評論

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