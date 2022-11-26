圖表／13位地方首長拚連任「這2人失利」 一文看全台縣市長當選得票數

2022九合一選舉今（26）日結果出爐，共有13位縣市候選人挑戰連任，11位連任成功，新北市長侯友宜以1,152,555票，成為全台灣得票數最高的縣市長當選人，不負眾望二次當選，且得票率高達62%，高出上次2018年的57%。

這次選舉原先有14位地方首長拚連任，然而嘉義市因為無黨籍市長候選人黃紹聰在11月2日凌晨突然過世，中選會定案嘉義市長選舉延至12月18日單獨舉行，因此還有13位地方首長爭取連任，包括4名直轄市長和9名縣市長。

本次順利連任者分別為新北市長侯友宜（1,152,555票）、台中市長盧秀燕（799,107票）、台南市長黃偉哲（433,684票）、高雄市長陳其邁（766,147票）、新竹縣長楊文科（163,145票）、彰化縣長王惠美（369,133票）、雲林縣長張麗善（207,519票）、嘉義縣長翁章梁（171,777票）、宜蘭縣長林姿妙（119,421票）、花蓮縣長徐榛蔚（96,645票）、台東縣長饒慶鈴（68,661票）。而澎湖縣長賴峰偉（17,081票）和金門縣長楊鎮浯不幸落敗（19,340票）。

其餘縣市長當選票數分別為

基隆市：謝國樑（國民黨）96,784票台北市：蔣萬安（國民黨）575,590票桃園市：張善政（國民黨）557,572票新竹市：高虹安（民眾黨）98,121票苗栗縣：鍾東錦（無黨籍）124,603票南投縣：許淑華（國民黨）154,256票屏東縣：周春米（民進黨）217,537票澎湖縣：陳光復（民進黨）18,777票金門縣：陳福海（無黨籍）23,248票連江縣：王忠銘（國民黨）4,337票

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