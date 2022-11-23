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綠選前頻釋利多 藍諷選舉支票

聯合報／ 記者翁唯真鄭媁游明煌張睿廷／連線報導
蔡英文總統（前左）昨天由桃園市長鄭文燦（前右）、交通部長王國材（後左）陪同下，視察機場捷運。記者陳正興／攝影
蔡英文總統（前左）昨天由桃園市長鄭文燦（前右）、交通部長王國材（後左）陪同下，視察機場捷運。記者陳正興／攝影

選前倒數，民進黨昨天再釋出建設利多。交通部長王國材在桃園宣布機場捷運延伸線明年七月底通車，中壢站配合鐵路地下化將在二○二八年完工；基隆市長林右昌也說明「北五堵國際研發新鎮」規畫新進度。

但對蘇內閣選前半年來陸續端出政策利多，藍營質疑是開選舉支票。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，選前大撒幣是民進黨慣用伎倆，副總統賴清德擔任閣揆期間，開了五百多億元政策支票，二○一八年民進黨也沒有選好，證明民眾早已看破手腳。

桃園機捷延伸線老街溪站站體等設備已就緒，原預定今年底通車，受新舊號誌系統整合測試與修改期程影響，延到明年通車。蔡英文總統昨在王國材、桃園市長鄭文燦等人陪同下，視察機捷。

鐵道局長伍勝園表示，老街溪站體土建等相關設備已就位，消防、竣工檢查、建築使用許可也已取得，明年二月準備交付桃捷公司進駐接管。

蔡英文說，近年桃園鐵道建設進步，中央在桃園投入軌道建設經費四七○○億元，未來可帶來產業發展及就業機會。

蘇揆選前支票 製表／鄭媁
蘇揆選前支票 製表／鄭媁

鄭文燦感謝蔡總統對桃園大力支持，並表示「三心六線」的三條線將在明年動工，讓桃園路網更方便。

「又一次的政策跳票。」藍營桃園市議員梁為超批啟用延宕，市民權益受損，蔡英文頻輔選卻未盡好職責，理應通盤檢討。議員舒翠玲也說，「八年前騙人，現在終於看到真相」，時間可以證明一切，民眾須認清什麼是選舉謊言。

此外，基隆市長林右昌表示，基隆捷運升級中運量前，新北汐東線捷運基本上是死掉的，台北市長柯文哲不想蓋；基捷提升為中運量，整合民汐線，讓運量提升，也讓汐東線起死回生，這是新北後來支持基隆捷運的重要原因。

2022大選 桃園市長 基隆捷運 蔡英文 王國材 鄭文燦 林右昌 機場捷運 柯文哲 軌道建設

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