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藍控10億元操弄賭盤 鄭文燦、鄭運鵬提告

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
國民黨文傳會主委洪孟楷（右）和桃園市議員候選人凌濤（左）昨開記者會，呼籲全民監督民進黨五大奧步。圖／國民黨提供
國民黨文傳會主委洪孟楷（右）和桃園市議員候選人凌濤（左）昨開記者會，呼籲全民監督民進黨五大奧步。圖／國民黨提供

藍質疑 是假賭盤還是真賄選

九合一選戰進入倒數三天。決戰七十二小時，國民黨昨天直指民進黨在選前的關鍵時刻，用「五大奧步」試圖影響選情，包含砸十億元製造假賭盤、子虛烏有反間計、重大投資假象、情緒勒索人民，以及黑函偽造文書。國民黨呼籲檢調不能有黨派，要求針對地方選舉歪風即刻調查。

桃園市長鄭文燦對國民黨主席朱立倫，以及開記者會的文傳會主委洪孟楷、桃園市議員候選人凌濤提告，國民黨副發言人楊智伃昨晚再回擊表示，漏講民進黨第六大奧步，就是「濫用司法、誣告」。

國民黨昨舉行「倒數關鍵時刻！反民進黨五大奧步！」記者會。針對五大奧步，桃園市議員候選人凌濤指出，第一是賭盤奧步，地方盛傳民進黨斥資十億元，押桃園市長候選人鄭運鵬贏的人可大賺「一賠四」，這種用賭盤影響選情的做法，是假賭盤還是真賄選？請檢調立即介入調查；第二，有周刊以子虛烏有的方式離間國民黨團結情感，捏造國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜和高雄市前市長韓國瑜情節，根本是配合民進黨選戰節奏，意圖讓藍營軍心浮動。

第三是重大投資假象，台積電只說三奈米確定到美國，沒證實一奈米要到龍潭，民進黨竟為了選情洩密台積電未來先進製程開發方向，用台積電騙選票；第四，情緒勒索人民，蔡英文總統說一一二六投票要給世界一個正確的訊息，就是恐嚇人民；第五就是還有各種黑函和偽造文書，如桃園的黑函塞信箱、台北「無良公關公司」偽造跟拍陳時中的假簽名文件。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，關鍵選前時刻，國民黨提出三大要求：總統、副總統、行政院長等人，肩負國家重責，不是選舉優先，別讓輔選行程造成基層員警過勞負擔；九合一結果關係到地方發展，拒絕任何奧步橫行，全民監督；檢調不能有黨派，要求針對地方選舉歪風，即刻調查、布線、喝止。

針對鄭文燦等人提告，楊智伃指出，無論是地方的蜚聲蜚語，或實際發生的種種作為，國民黨所提「五大奧步」皆有所本，且本意是呼籲民眾積極辨識監督，司法積極調查釐清，還給人民一個公平公正的選舉環境；民進黨作為執政者，面對外界合理質疑，本應積極正面解釋、合理澄清，卻反其道而行，只會解決提出問題的人，濫用司法進行誣告，無怪乎被稱為「民主奧步黨」。

綠回嗆 只會用抹黑搶救選情

【記者蔡晉宇、陳俊智、朱冠諭／連線報導】針對國民黨開記者會質疑民進黨會在選戰最後階段出「五大奧步」，民進黨發言人黃世杰昨天表示，國民黨的奧步記者會就在使用奧步，隨便用一張匿名截圖就想栽贓抹黑桃園團隊，這不只傷害桃園市長鄭文燦及桃園市長候選人鄭運鵬的個人名譽，更羞辱桃園市民的智慧，奉勸國民黨不要選情告急就奧步盡出。

國民黨桃園市議員候選人凌濤等人昨連開兩場記者會，指鄭文燦縱容炒地牟利，再質疑民進黨在桃園砸十億元，企圖用假賭盤影響選情，鄭文燦和鄭運鵬昨已分別委託提起告訴，控訴國民黨主席朱立倫、文傳會主委洪孟楷和桃園市議員候選人凌濤違反選罷法和妨害名譽，痛批是選舉奧步、抹黑。

桃園地檢署表示，國民黨記者會部分將剪報分案調查；市府提告國民黨部分，受理後將立案調查。

鄭文燦表示，國民黨對手專心罵桃園，過去沒政績，還說他操作賭盤，會說出這樣的話就是以小人之心度君子之腹，只有不正面的人會一直想奧步；若國民黨當選，過去的舊勢力會回來，桃園無法進步。

鄭文燦昨委由市府新聞處長詹賀舜、律師等人赴桃園地檢署提告。詹賀舜表示，國民黨每日一抹黑的烏賊戰術，是沒有民主格調的邪派作風，記者會毫無事實根據，宛如候選人的搶救大會，「根本是殺人喊救人」。

詹賀舜表示，記者會提及選舉賭盤，又提到特定候選人，已嚴重違反選罷法意圖使人不當選，對鄭文燦而言，更已構成妨礙名譽，朱立倫雖沒出席記者會，但知道記者會內容，卻仍放任凌濤等人，也是共犯。

鄭運鵬說，國民黨主席朱立倫現在用大軍壓境方式，天天攻擊，希望民眾能選擇對的人進步不回頭。

黃世杰呼籲，國民黨及朱立倫，應該回歸政見論述和市政討論，不要只會用這些抹黑、惡質選舉手法來搶救選情，每天召開記者會，用烏賊戰抹黑對手。

2022大選 桃園市長 鄭文燦 朱立倫 凌濤 鄭運鵬 洪孟楷 韓國瑜 黃世杰

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