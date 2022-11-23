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多人文宣「被合體」 北市議員候選人洪士奇挨批騙票
台北市松山信義選區不少國民黨籍里長發現，無黨籍議員候選人洪士奇逕自製作聯合競選文宣，以「喜歡洪士奇 票投XX里長候選人XXX」企圖騙票，國民黨北市議會黨團書記長秦慧珠昨天和21名里長、議員候選人召開記者會闢謠，籲支持者勿上當。洪士奇回應，他只是呼籲支持他就支持這些里長。
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，黨部近期接獲多位里長反映，鄰里家戶開始收到不實文宣，洪士奇蹭里長政見、混淆視聽，甚至有里長憂心，自己被洪士奇吃豆腐事小，擔心里民會不會誤會里長不忠不義、拿人好處，竟幫非黨籍議員候選人拉票？
由於洪士奇過去曾以親民黨籍參選過議員，但並未當選，這次以無黨籍參選，洪也掛出與無黨籍市長候選人黃珊珊合體的競選看板，黃珊珊昨天上午受訪也表示不贊同，指洪未經同意，就使用名字及肖像，選舉不可以如此侵害別人姓名權，痛斥此做法「非常惡劣」。
洪士奇表示，他的文宣內容是呼籲自己的支持者，支持他就支持這些里長，但並沒有寫里長必須支持他，只是對里長提出好的政策表示支持，這也是對松山信義區里民的承諾，外界不要解讀成他要里長倒戈，也強調沒有要求里長支持他。
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