圖表／這些縣市驚奇翻轉！22縣市長當選人得票率變化一次看

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根據中選會計票，九合一大選結果於晚間約11時13分出爐，本次由綠地變藍天的縣市為基隆市和桃園市；國民黨奪回台北市執政；新竹市則從民進黨執政轉為民眾黨；金門縣由無黨籍的前縣長陳福海拿下；至於澎湖縣則是由藍天變綠地。

政黨版圖變化。聯合新聞網製作

▍本次22縣市長得票率排行前五依序為：

花蓮縣－徐榛蔚（得票率64.73%）新竹縣－楊文科（得票率63.36%）嘉義縣－翁章梁（62.85%）新北市－侯友宜（62.42%）台東縣－饒慶鈴（61.22%）

當選縣市長得票率排行。聯合新聞網製作

●台北市

比較前兩屆台北市長當選人得票率情形，2014年國民黨台北市長候選人連勝文，對決無黨籍台北市長候選人柯文哲，最終柯文哲以57.15%的得票率打敗連勝文的40.82%，白色力量崛起；2018年台北市長選舉陷入膠著戰，柯文哲以得票率41.06%險勝國民黨候選人丁守中的40.81%，雙方差距只有3567票，柯文哲成功連任。

2022年台北市長呈現「三腳督」局面，由國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中、無黨籍候選人黃珊珊角逐，最後蔣萬安以得票率42.29%勝出，陳時中得票率為31.93%、黃珊珊得票率則為25.14%。

●新北市

新北市長部分，2014年游錫堃代表民進黨參選，對決爭取連任的國民黨候選人朱立倫，最終朱立倫以50.06%的得票率小贏游錫堃的48.78%；2018年，國民黨候選人侯友宜以得票率57.14%大勝「老縣長」蘇貞昌的42.85%。

2022年侯友宜對戰民進黨候選人林佳龍，依舊呈現藍綠對決，侯友宜以得票率62.42%連任，鞏固藍營在新北市勢力，林佳龍得票率則為37.58%。

●桃園市

2014年桃園市長選舉，民進黨鄭文燦對上國民黨吳志揚，鄭文燦以得票率51.00%，打敗連任呼聲高的吳志揚47.96%，讓桃園多年來的藍天一夜間變綠地；2018年鄭文燦對上國民黨立委陳學聖，鄭文燦以得票率53.46%贏過陳學聖的39.41%，連任成功。

2022年桃園市長選情緊繃，林智堅宣布退選後，民進黨徵召鄭運鵬參戰，對決國民黨候選人張善政，最終張善政以得票率52.02%當選，鄭運鵬得票率則為40.03%。

國民黨桃園市長候選人張善政（左）、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）。圖／聯合報系資料照片

●台中市

台中市長部分，2014年代表民進黨參選的林佳龍耕耘有成，擊敗擔任市長長達13年的胡志強，兩人得票率分別為57.06%和42.93%，台中市執政由藍天翻轉成綠地；2018年林佳龍對決國民黨的盧秀燕，最終盧秀燕拿下56.56%的得票率贏過對手的42.34%，林佳龍連任失利。

2022年爭取連任的「媽媽市長」盧秀燕對上民進黨候選人蔡其昌，盧秀燕以得票率59.35%連任，至於蔡其昌的得票率則為38.93%。

●台南市

台南歷來被視為綠營「鐵票倉」，2014年代表民進黨的賴清德大贏國民黨的黃秀霜，得票率高達72.89%，對手得票率僅27.10%，創下台南藍綠對決的新紀錄；2018年黃偉哲對決國民黨候選人高思博，得票率分別為38.01%和32.36%，黃偉哲順利當選。

2022年國民黨推出謝龍介挑戰現任市長黃偉哲，最後黃偉哲以得票率48.80%驚險勝出，延續民進黨在台南的執政，謝龍介得票率則為43.63%。

●高雄市

2014年國民黨高雄市長候選人楊秋興二度對上陳菊，陳菊以逼近百萬的得票數、得票率68.08%，大勝對手得票率30.89%，成功取得連任；2018年帶動全台「韓流」的國民黨候選人韓國瑜，以得票率53.86%打敗民進黨陳其邁的44.79%，成功奪下市長寶座；2020年韓國瑜遭罷免，陳其邁補選當選高雄市長。

2022年國民黨推派柯志恩挑戰陳其邁，最終仍無法複製當年的韓流模式，陳其邁以得票率58.10%連任，而柯志恩的得票率為40.16%。

●新竹市

新竹市長部分，2014年代表民進黨參戰的林智堅擊敗尋求連任的許明財，兩人得票率分別為38.35%和37.85%，林智堅成為全台最年輕的縣市長；2018年兩人再度對決，林智堅以49.56%得票率擊敗對手許明財。

2022年新竹市長「三腳督」激戰，國民黨候選人林耕仁、民進黨候選人沈慧虹及民眾黨候選人高虹安3人角逐，最終高虹安以得票率45.02%勝出，至於沈慧虹得票率為35.68% 、林耕仁得票率則為18.07%。

新竹市長「三腳督」激戰，左起為民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、國民黨林耕仁。圖／聯合報系資料照

●苗栗縣

苗栗縣選民結構向來是藍大於綠，2014年徐耀昌代表國民黨參選，以得票率46.59%打敗民進黨的吳宜臻28.37%；2018年尋求連任的徐耀昌對上無黨籍的徐定禎，徐耀昌以57.74%得票率擊敗對手的37.02%。

2022年國民黨整合破局，藍營鍾東錦、謝福弘陷入分裂，苗栗縣議長鍾東錦脫黨參選，對決國民黨的謝福弘、民進黨的徐定禎，最後鍾東錦以得票率42.66%當選，徐定禎得票率為31.24%、謝福弘得票率則為10.96%。

八縣市長得票率變化。聯合新聞網製作

●其他縣市

▪基隆市：2018林右昌（民進黨）得票率54.14%；2022謝國樑（國民黨）得票率52.92%

▪新竹縣：2018楊文科（國民黨）得票率38.19%；2022楊文科（國民黨）得票率63.36%

▪彰化縣：2018王惠美（國民黨）得票率53.17%；2022王惠美（國民黨）得票率56.75%

▪南投縣：2018林明溱（國民黨）得票率66.71%；2022許淑華（國民黨）得票率55.99%

▪雲林縣：2018張麗善（國民黨）得票率53.83%；2022張麗善（國民黨）得票率56.57%

▪嘉義縣：2018翁章梁（民進黨）得票率50.95%；2022翁章梁（民進黨）得票率62.85%

▪嘉義市：2018黃敏惠（國民黨）得票率41.17%；2022停止選舉

▪屏東縣：2018潘孟安（民進黨）得票率55.89%；2022周春米（民進黨）得票率49.09%

▪宜蘭縣：2018林姿妙（國民黨）得票率49.48%；2022林姿妙（國民黨）得票率50.76%

▪花蓮縣：2018徐榛蔚（國民黨）得票率71.52%；2022徐榛蔚（國民黨）得票率64.73%

▪台東縣：2018饒慶鈴（國民黨）得票率59.05%；2022饒慶鈴（國民黨）得票率61.22%

▪澎湖縣：2018賴峰偉（國民黨）得票率38.87%；2022陳光復（民進黨）得票率36.64%

▪金門縣：2018楊鎮浯（國民黨）得票率47.77%；2022陳福海（無黨籍）得票率49.34%

▪連江縣：2018劉增應（國民黨）得票率65.61%；2022王忠銘（國民黨）得票率50.99%

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