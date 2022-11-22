一身性感服裝拍催票影片獲好評 她嬌喊：發車囉！

想要爭取選民的關注，除了政見牛肉以外，有些候選人會在名字或者外型上做出改變，就是希望能夠打開知名度，讓民眾認識自己。嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」自拍催票影片，闡述自己參選理念，影片一出獲得一致好評。

網路名人「小商人」在臉書PO出「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」的影片，只見她穿著淺藍色低胸服裝，用1分鐘的時間說明自己的理念，她說台灣現在面臨高房價、少子化、社會階級複製、窮人無法翻轉，「如果想打破藍綠的束縛，這是一張打破藍綠的車票」。

她還說自己不印廣告、旗幟和看板，也不製造垃圾，更不會派宣傳車、不會製造噪音也不打電話行銷，就是不想要擾民，當然更不會動員發便當，因為她想要打破台灣歷史上花費最少當選的候選人，「選舉花了太多錢，只會選出一堆垃圾」。最後她強調自己崇尚言論自由以及性專區的進步價值，希望認同理念的人能夠把票投給她，「老司機們不用求上車，11月26日我們準時發車」、「發車囉，嘟！嘟！」。

影片引起網友們討論，「說服力有點強」、「唯一支持，肯定支持」、「這是我前所未有的一次，超級認真地看政見發表」、「不得不說…她口條是真的清晰有邏輯，不是來亂的…除了名字真的有點長以外」、「Woo~字正腔圓」、「口齒清晰，談吐大方不俗」。

還有人對於她的政見內容給予好評，「光是看到她不擾民、不掛宣傳看板等等，這些就比許多候選人來得好了，加油」、「不花錢選舉，只能靠政見發表，這才是真正的選舉吧！加油！祝福能當選改變政治」、「政見的深度與口條，遠勝大多數政治人物，真的是政壇新興清流」。 嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」拍攝催票影片。 圖擷自Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司

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