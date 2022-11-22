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選舉奇招 新北議員廖先翔路口拜票也講笑話

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
尋求連任的新北市議員廖先翔站路口，揮手道早安，也跟大家講講一些網路上冷笑話，讓大家上班前能輕鬆一些。 圖／觀天下有線電視提供
尋求連任的新北市議員廖先翔站路口，揮手道早安，也跟大家講講一些網路上冷笑話，讓大家上班前能輕鬆一些。 圖／觀天下有線電視提供

選戰倒數，各候選人忙著催票，尋求連任的新北市議員廖先翔的拜票行程，今(22)日一大早先到汐止南陽大橋站路口，向出門上班的選民們懇託拜票，不斷揮手道早安，也跟大家講講一些網路上冷笑話，讓大家上班前能輕鬆一些。

從早上六點開始，揮手道早安、還有鞠躬問好的動作，持續三個小時，新北市議員候選人廖先翔，一早站在車水馬龍的汐止南陽大橋與大同路口，向大家懇託拜票，選戰倒數，各個候選人的行程從早排到晚，而站路口的選擇，汐止區的南陽橋頭似乎成了兵家必爭之地，民眾說，幾乎每天都有不同候選人來。

新北市議員廖先翔表示，選戰最後一個禮拜，各候選人都積極想要曝光，讓民眾看見，除了平常努力爭取大小建設及服務，在選前懇托民眾也是非常重要的一件事情，今天來到大同、南陽橋頭，這邊可以說是兵家必爭之地，許多候選人都很喜歡這個路口，因為車流量是最大的，所以，今天早上六點就來搶站路口，也期待最後這幾天，可以讓選民看見自己的努力與活力。

廖先翔指出，有時候站路口也可以輕鬆一點，今天比較大的路口可能只能跟大家揮揮手，之前像是在大同、新台五路口，有很多機車騎士在等紅綠燈，在等紅燈的時候，自己除了揮揮手之外，也跟大家講講一些網路上的冷笑話，讓大家上班前能輕鬆一些，也讓選舉不會那麼生硬，也更深入大家的生活。

2022大選 新北市選舉 議員 拜票

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