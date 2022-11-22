淡水選情膠著 江啟臣陪同陳偉杰市場掃街
新北市第一選區候選人陳偉杰在前國民黨主席江啟臣的陪同之下，來到淡水區老街上的媽祖廟福佑宮，進行參拜，江啟臣希望第一選區淡水、八里、三芝及石門的市民可以把票投給最認真的陳偉杰，讓他繼續高票連任。
這一次江啟臣陪同陳偉杰在選前最後一個星期假日，來到淡水老街上，除了向媽祖祈福之外，更走上了淡水老街一路進到淡水傳統市場當中，逐一向選民拜託選票，陳偉杰表示，目前議員選情相當膠著，沒有穩當選的情況，也期盼大家能夠集中選票。
陳偉杰表示，從一開始選舉以來，大家都說他選票非常穩定，可以把票分出去，但他認為這樣的想法有可能會讓陳偉杰意外掉出當選名單之外，因此也期盼大家可以集中選票，讓他在這四年認真做事的成果大家是有目共睹。對於目前選舉剩下不到四天的時間，每一位候選人都拼出最後的努力，就是希望一票都不能少，繼續的連任為民服務。
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