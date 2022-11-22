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東北角義消弟兄祝連任 林裔綺感動紅了眼眶

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市義消第六大隊長徐登賢帶領義消弟兄祝林裔綺高票連任，讓林裔綺一度紅了眼眶，內心無比感動。 圖／觀天下有線電視提供
新北市義消第六大隊長徐登賢帶領義消弟兄祝林裔綺高票連任，讓林裔綺一度紅了眼眶，內心無比感動。 圖／觀天下有線電視提供

距離選舉只剩下倒數三天，今(22)日新北市義消第六大隊長徐登賢帶領東北角瑞芳、平溪、雙溪、貢寮的義消弟兄到市議員林裔綺服務處拜訪，除送上花束更給林裔綺加油打氣，讓林裔綺一度紅了眼眶，內心無比感動，義消弟兄也齊心祝福林裔綺可以高票連任，繼續為民服務。

今(22)日新北市議員林裔綺服務處裡好熱鬧，在座全都是東北角地區各義消中隊和分隊的幹部，由義消第六大隊長徐登賢領軍，送上鮮花並給予祝福，希望林裔綺在這次選戰中可以高票連任，議員林裔綺除了感謝義消弟兄給予的加油和祝福，說到激動處還不禁紅了眼眶，感動之情溢於言表。

義消第六大隊長徐登賢說，今日號召東北角的義消幹部，到服務處感謝議員林裔綺八年來，對於義消團隊的支持，更有感於她對於東北角地區的長年來建設的爭取，即使選舉將近，但她還是一步一腳印的做好自己為民服務的工作，特別在選前來給她加油打氣。

新北市議員林裔綺說，離選舉已經倒數三天，今天真的很感動義消弟兄到服務處，他們送來的溫暖和熱血的祝福，讓她著實感動，她也希望未來四年可以繼續為民服務，今天的自己比昨天更好，也如同過去八年一樣，認真做事，誠懇待人，實實在在為地方爭取建設，讓東北角地區更進步。

2022大選 新北市選舉

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