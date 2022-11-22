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五結鄉長選情升溫 清潔隊爆性騷案成攻防議題

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民進黨今譴責拚連任的五結鄉長候選人沈德茂，包庇公所清潔隊的性騷犯，還提報加害者為資深績優清潔隊員，要求縣府撤除表揚。記者林佳彣／攝影
民進黨今譴責拚連任的五結鄉長候選人沈德茂，包庇公所清潔隊的性騷犯，還提報加害者為資深績優清潔隊員，要求縣府撤除表揚。記者林佳彣／攝影

選前倒數4天，五結鄉長選情升溫，民進黨今譴責拚連任的鄉長候選人沈德茂，包庇五結鄉公所清潔隊的性騷犯，還提報加害者為資深績優清潔隊員，要求縣府撤除表揚。沈德茂以選舉期間不回應此事；縣府環保局表示，尊重公所推薦人選，遴選辦法無取消規定，會將該案列為未來修法的參考。

原為民進黨籍的五結鄉長沈德茂，以無黨籍爭取連任遭開除黨籍，民進黨推歐志銘投入選戰，五結鄉長選舉上演「綠營內訌戰」。

五結鄉公所清潔隊前年4月發生性騷擾事件，民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇、歐志銘與宜蘭縣婦女關懷協會，今就此事開記者會，譴責沈德茂知法犯法，沒保護公所女性工作者，更批同為女性的縣長林姿妙沒同理心，表揚林姓加害者為資深績優清潔隊員，要求縣府介入調查並撤除殊榮。

綠營指出，沈德茂在整起事件中，保庇自家親戚林姓加害人，非但沒依法調查，也未在被害人口頭申訴時召開性平會。宜蘭縣婦女後援會總會長張瓊之說，女隊員求助於沈德茂，卻得到要她自己去法院告的回應，因此籲沈有擔當一點，也要鄉親用選票下架毫無道德的鄉長。

陳俊宇說，公所對此處理方式，是將被害人調離原職、減薪，造成她生活困難而離職，直呼變相懲罰被害者，林姓加害者還被公所提報到縣府，受表揚為資深績優清潔隊員，相當諷刺。歐志銘質疑，難道是在鼓勵大眾，性騷也能受表揚？承諾未來當選後，一定會重啟調查，還給受害者一個公道。

宜蘭縣政府環保局回應，為獎勵鄉鎮市清潔隊員的辛勞，縣府每年舉辦遴選與表揚，經各公所提報，審查委員依據服務年資、處罰紀錄如申誡以上的處分等，再依員額予以錄取，五結鄉公所推薦服務逾23年的林姓隊員，縣府表示尊重。

至於是否能取消林姓隊員的資格，環保局表示，若公所沒提供判決等資料，縣府比較難知道受推薦人選是否涉及司法，而表揚的實質獎勵為獎狀與紀念品，遴選辦法並無取消規定，未來會列入修法作為重要參考。

民進黨五結鄉長候選人歐志銘（左）今天批評爭取連任的鄉長沈德茂，沒保護公所女性工作者。記者林佳彣／攝影
民進黨五結鄉長候選人歐志銘（左）今天批評爭取連任的鄉長沈德茂，沒保護公所女性工作者。記者林佳彣／攝影

2022大選 沈德茂 宜蘭縣選舉

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