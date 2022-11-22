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蔣萬安妻赴北投掃市場 婦人感性落淚：辛苦妳了

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
石舫亘今赴金龍市場掃街拜會。圖／蔣辦提供
石舫亘今赴金龍市場掃街拜會。圖／蔣辦提供

台北市長候選人蔣萬安的太太石舫亘今日前往北投區金龍市場，與採買民眾及攤商問候、懇託，許多支持者一路高喊「我們一定會去投票」，相約支持蔣萬安；更有婦人看見石舫亘忍不住感性落淚說「辛苦妳了」。

石舫亘今第七站來到金龍市場，由台北市議員汪志冰、張斯綱、陳重文團隊，及候選人林杏兒、多位在地里長陪同，向攤商老闆及採買民眾一一問候。

原本預計1小時的行程，今日多延遲了快1小時才結束，展現高人氣；過程中許多熱情民眾比出大大的「6號手勢」，為她加油打氣，也有多位支持者要求合照，表達「我們全家支持妳們」「辛苦了！」「一定要當選！」

另外，有蔬果攤商送上蘋果、鳳梨，祝福「平平安安、好運旺來」；也有人遞上紅棗、薏仁讓石補身子；更有夫妻送上菜頭，希望蔣萬安、石舫亘一生都有「好彩頭」。

石舫亘說，過去幾次選舉，蔣萬安都得到非常多民眾的支持與牽成，才有機會替大家服務，「這次選舉也深受大家幫忙，無論是志工團隊，議員、里長及候選人等，我們夫妻一路走來都非常感謝大家。」

石舫亘也表示，投票日進入倒數階段，請台北隊11月26日務必提醒親朋好友，一定要出門投票，用行動支持6號蔣萬安，「我們一起改變城市、創造更多可能」。

2022大選 台北市長 蔣萬安

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