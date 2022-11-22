議員競選廣告只有女兒和狗？網笑：唯一支持寶弟參選
選戰倒數中，今年選戰老將新人輩出，許多候選人紛紛祭奇招，只求能多吸引選民注意拉票。有網友在臉書社團路上觀察學院貼出一張競選布條照片，不見候選人照片，只見兩個美少女手拉手、還有一隻可愛的狗狗一臉萌，高喊「媽咪凍蒜」，卻不見候選人照片。
原PO笑，「媽！妳用這招出來不太對吧！」引發網友熱議。原來這是現任台北市中正萬華區市議員應曉薇的競選廣告，兩個美少女是她和男友生的女兒，姊姊應佳妤(Queena)21歲，妹妹應佳伶(Stephanie)19歲，都是學霸，分別在加拿大、英國就讀大學，因為疫情關係兩人都還在國外，但以海報相挺媽媽，一旁則是愛犬「應寶弟」。
粉紅色廣告美學掀起討論，「遠遠看以為是什麼新開的越南美甲」、「對不起，我以為是什麼越南工作室的廣告」。
有人笑，「聰明，顏值不夠，女兒來湊，可愛不足，寵物來補」、「岳母為了選舉這樣不好吧」、「好的! 票就投給應佳伶」、「媽媽當選，女兒服務」、「吸引宅男們來投」。
有人很疑惑，「我比較支持寶弟出來選，要給年輕人一個機會（？」、「到底是選女兒還是選狗」、「這個設計會讓我以為候選人是狗」、「唯一支持應寶弟（？」。
也有人想起遊民遭噴水驅離的往事，「水系議員」、「花系議員(演過花系列)」。
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