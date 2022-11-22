民進黨只會「攻擊候選人」？ 郭正亮嘆這次選舉：最低級、水準差
九合一選舉進入最後倒數，各方陣營都極力拉抬自家候選人，然而前民進黨立委郭正亮卻表示，這次的選舉是他活了一大把年紀，看過「最低級、水準最差的選舉」。
選舉來到最後關鍵時刻，各方陣營都在衝刺，郭正亮21日在節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨政府這兩年的政績是「零分」，甚至是「負分」。
郭正亮表示，這次選舉很可悲的點在於，地方選舉「扯到兩岸議題」，並認為今年民進黨要打「抗中保台牌」也「怕怕的」，甚至最拿手的招都拿不出來。
郭正亮也認為，這次民進黨也只好攻擊候選人，而不能對事討論，郭正亮最後大嘆，這種選舉大概是他活了一大把年紀，看過最低級的選舉，而且還是水準最差的選舉。
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