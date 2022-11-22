稱遭劉仕傑助理「比中指」翻車了 呱吉道歉挨轟嘻皮笑臉、沒誠意

台北市無黨籍市議員呱吉（邱威傑）日前指控，他陪無黨籍議員候選人黃郁芬掃街時，遭同選區的時代力量候選人劉仕傑助理「比中指」，他氣得在直播間爆粗口，還罵對方是流浪狗。但才過不到一天，此番指控就被劉仕傑團隊打臉，當時助理比的明明是「大拇指」，呱吉隨後道歉，不過他在道歉時的態度令許多網友不買帳，直呼他「嘻皮笑臉」，一點誠意也沒有。

呱吉在直播時說：「我經過時代力量劉仕傑辦公室的時候，還是他們的宣傳車我忘記了，反正他的助理就在旁邊，然後直接對著我們『比中指』。」接著就是一段髒話問候，甚至攻擊劉仕傑：「你有很了不起嗎」、「你他X這個流浪狗我一句壞話也沒講。」

呱吉指控劉仕傑助理比中指直播

直播繼續進行，過程中，劉仕傑也在討論區留言、甚至撥電話給呱吉澄清，自己的團隊當天只有某位助理對黃郁芬車隊比「讚」，完全沒有任何人比中指，希望不要造成誤會。呱吉則回應，自己其實並未真的看到有人比中指，只是「聽說」的，但面對劉仕傑的解釋，呱吉仍說要等到看到證據後才會道歉。

劉仕傑也在當天深夜12點多放上監視器畫面自清，黃郁芬車隊經過時的確有位助理站在路旁，不過從影片中可清楚看見，他比的是大拇指，狠狠打臉呱吉的「中指說」。

呱吉則在昨天下午開直播道歉，對於自己為了沒有親眼看到的事情生氣，向劉仕傑本人及收看直播的觀眾致歉。然而，道歉過程中，呱吉和團隊不時嘻笑，他甚至抱著寵物貓大叫：「寶寶（寵物名）你不要走，你走了我就沒有勇氣了。」

這次的事件也讓許多網友直呼對呱吉「敗好感」：「對方態度超級好，呱吉一副吊兒郎當」、「劉仕傑打電話進去的時候，呱吉不只是嬉皮笑臉可以形容而已，根本是態度超級差、看不起對方」、「罵人的時候整個團隊很氣憤，道歉的時候整個團隊嘻嘻哈哈、輕鬆愉快」、「在選前倒數不到一週的時間這樣陷害他人，就覺得真的很噁心」。

呱吉道歉影片

商品推薦