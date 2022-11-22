呱吉又翻車！怒控時力陳志明擅用Howhow影片 遭打臉：已取得授權
台北市議員邱威傑「呱吉」，20日才因指控時代力量士林北投區議員候選人劉仕傑助理比中指，遭對方公開監視器影片打臉，昨（21）日他又在直播中批評，時代力量內湖南港市議員候選陳志明擅自使用知名Youtuber HowHow的影片，造成對方困擾，事後卻被陳志明發文駁斥「早已取得授權」，更釣出HowHow的製作團隊HowFun親自留言。
呱吉21日在Youtube上直播「2022地方選舉投票指南」，主要點評台北各區的市議員候選人，講到參選內湖南港議員的時代力量陳志明時，呱吉提及，Youtuber HowHow曾在拍攝影片時恰好路過陳志明，於是提及陳志明過去曾拍過電視劇，還跟藝人張孝全有吻戲，並未表現出任何支持立場，結果這支影片被陳志明截圖放到粉專，打廣告說「連Howhow都認識我」，讓呱吉看了直接暴怒，跑去跟HowHow說叫對方下架，但HowHow以不喜歡鬧事為由沒有處理。
呱吉更在直播中厲聲批評，「蹭到這個程度太噁了吧，我跟你講要是我遇到這種事情，我一定打爆你，不要說我直接寫信跟你說不要這樣做，我直接衝到你的服務處叫你影片下架，有夠沒水準。」
不料事後陳志明在臉書發文澄清，他表示當初在影片播出後，就已經發訊息向HowHow的團隊表示希望能分享並獲得同意，他也十分感謝HowHow願意讓他在轉貼到粉專上宣傳，該篇貼文底下也釣出HowFun粉專幽默回應，「好羨慕可以跟張孝全演吻戲= =」。
這起爭議被分享到PTT後，引起熱烈討論，「到底是換了位置換了腦袋，還是不演了」、「到底翻船幾次了，一直自爆」、「呱吉這次真的很扯，沒證據就亂罵」。也有網友力挺呱吉，「HowHow留言不代表有取得HowHow授權」、「工作室不能代表HowHow」。
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