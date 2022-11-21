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不得拉票、不能比YA 投票日小心挨罰

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
投票日當天，民眾除了記得帶身分證之外，也應謹記不能穿有候選人相關符號的衣物、更不能干擾他人投票，否則恐面臨2年以下的牢獄之災。（總統府提供）
投票日當天，民眾除了記得帶身分證之外，也應謹記不能穿有候選人相關符號的衣物、更不能干擾他人投票，否則恐面臨2年以下的牢獄之災。（總統府提供）

投票日在即，提醒民眾當日不能LINE群組上拉票、也不能比「YA」或「OK」等影射號碼的手勢，違者恐被處以50萬到500萬的罰鍰！民眾除了記得帶身分證之外，也應謹記不能穿有候選人相關符號的衣物、更不能干擾他人投票，否則恐面臨2年以下的牢獄之災。

不得在群組拉票

《公職人員選舉罷免法》規定，政黨及任何人，不得於投票日從事競選、助選或罷免活動，包括在社群平台上拉票也會違反法律，若違反該規定的民眾，將處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，且經制止不聽者，按次連續處罰。

此外，當天應避免做出代表2號的「Ya」或代表3號的「OK」等手勢，一旦被認為是在替特定候選人號票，恐面臨50萬以上的高額罰鍰。如過去在高雄市左營區就曾有里長對選民「比食指」被認為在暗示投1號，最終遭高雄市選委會依法裁罰50萬元。

比手劃腳也要小心

民眾投票時，「務必攜帶身分證」，印章可以以簽名代替，投票通知單則能加速確認流程。同時，當天也需要注意，選票只能用選舉委員會準備的圈選工具，且不得進行塗改、或加入任何文字或符號，否則選票恐怕就會變成廢票。

此外，選戰進入尾聲，國民黨自10月6日公布「1126全民監票」，招募監票志工，原本預計招募3萬5000名志工，最後共招募多到5萬1866名監票志工。國民黨主席朱立倫表示，因為大家擔心民進黨長期以來有不良記錄，這次藍營號召全民監票防奧步，讓這次選舉乾乾淨淨、清清白白。

對此，國民黨組發會主委許宇甄表示，各縣市國民黨黨部將辦理超過200場次的監票志工講習及教育訓練，讓所有志工熟悉相關法令規定及作業程序，投票日如果有遇到不當行為，將立即由地方危機處理小組與中央律師團依據通報SOP緊急應變處理。


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