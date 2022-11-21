國民黨質疑林佳龍團隊賄選 新北檢：已傳喚部分人
國民黨立法院黨團今天說，民進黨新北市長候選人林佳龍團隊在計程車廣告事件疑賄選，卻不見檢方查察。新北地檢署說，8日接獲檢舉時就分案由檢察官偵辦，已傳喚部分人員。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗與首席副書記長謝衣鳯等人今天在立法院召開記者會，曾銘宗表示，林佳龍競選總部人員發放新台幣200元給計程車司機，還特別強調拿錢不貼競選文宣貼紙也沒關係，這到底是否涉及賄選？
曾銘宗說，調查局長王俊力也證實，已將相關事證移給新北地檢署，但新北地檢署到底有沒有立案、何時立案、何時偵辦？外界都等新北地檢署給答案。
謝衣鳯表示，對於賄選案偵辦態度，為何檢調對於綠營候選人的案件，辦案效率就跟其他候選人不一樣？國民黨桃園市長候選人張善政9月25日參加民間一場活動，主辦單位邀請他主持摸彩抽獎，29日就遭到桃園地檢署分案調查。
新北地檢署下午發布新聞稿表示，8日接獲檢舉及通報後，當天就分案由檢察官依法偵辦，也已傳喚部分人員，並指揮司法警察調閱資料等，現仍積極偵辦中，後續仍將秉持勿枉勿縱態度，儘速查明事實，依法處理，以維護乾淨選風。
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