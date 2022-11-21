受刑人無投票權？ 不在籍投票要加油了

確診者、受刑人投票權都遭忽略，有逾10萬人無法投票！時代力量立委邱顯智21日指出，今天開始的確診者在選舉日已無法投票，估計會有超過5萬名確診者，加上監理所收容人約5萬人。監所小組理事長陳惠敏呼籲，政府不該忽視監所受刑人的投票權，要透過不在籍投票、通訊投票或在監所設立投票所，保障民眾投票權。

確診者投票權受剝奪

邱顯智指出，根據指揮中心防疫政策確診者「5+n」新制，從21日通報的確診者都無法於選舉當天出門投票。對此，已有許多民間團體呼籲，台灣可以參照其他國家的做法，如韓國以「分段分流」的方式、美國則採用郵寄方式投票。

他指出，選舉權涉及基本的人權，公民權利更是台灣民主的根基。邱顯智強調，疫情並不是現在才出現，過去已經有很多時間可以準備，但政府遲遲沒有作為，忽視人民的權益。

台灣陪審團協會理事長陳為祥表示，「不該把防疫責任，歸咎在確診者身上，甚至剝奪他們的投票權。」他指出，指揮中心以確診者需要隔離為由，讓確診民眾無法投票，恐怕會導致民眾為了要投票，反而不願意去篩檢或申報，形成確診黑數，有害於防疫。

受刑人權益也遭忽略

針對收容人投票權，陳惠敏也指出，刑法於2005年修正後，褫奪公權的刑責還是會保留受刑人的投票權，意味著監理所多達5萬名受刑人只要未受監護宣告、達法定年齡，且居住滿6個月，就享有投票權。

她指出，政府常常以法律規定「無法不在籍投票」為由，限制受刑人的投票權。陳惠敏譴責說，行政院早於110年就通過不在籍投票的草案，但至今卻沒有相關作為，放任民眾的權利遭到剝奪。

陳惠敏更指出，超過4百位受刑人的戶籍地與監所相同，其實只要在監容所設立投票所，就可以解決這個問題，但政府卻從未正視該問題。她強調，政府有義務透過不在籍投票、通訊投票或在監所設立投票所等方式，提供受刑人投票的機會。

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