民進黨屏東黨部提5問 蘇清泉逐一反駁：可受公評

民進黨屏東縣黨部今天提出5個問題，質疑國民黨屏東縣長候選人蘇清泉開醫院賺大錢、花錢政策不懂開源節流；蘇清泉逐一反駁並表示，醫院結餘均受衛福部稽核，可受公評。

民進黨屏東縣黨部提出5個問題，包含蘇清泉醫院平均每年從中央健保署領取健保費補助近20億，這與財產累積是否有關；蘇清泉自民國101年擔任不分區立委，次年醫院就升級為重度級急救責任醫院，是否忘了利益迴避；蘇清泉自民國101年擔任不分區立委，次年醫院大賺3881萬，是否有發大財撇步。

另外，蘇清泉有沒有跟國民黨中央談好條件，不管縣長選舉結果如何，都確保明年提名不分區立委；屏東縣政府開源節流，還了183億元負債，蘇清泉卻列了一堆花大錢的錢坑政策，有想過錢從哪裡來嗎？

民進黨屏東縣黨部今天發布新聞稿表示，蘇清泉陣營一再採負面選舉模式，希望選前能公開解釋清楚。

蘇清泉今天接受媒體電話聯訪回應，2007年之後安泰醫院就改成醫療社團法人安泰醫院，當時就卸下負責人一職，也未擔任負責醫師，目前只是創院的榮譽院長跟主治醫師。

蘇清泉表示，安泰醫院得到重度級急救責任醫院是經過衛福部評鑑考核，定期稽核且維持6大項急救功能，這些在醫院的經營上都要付出很大代價。

蘇清泉強調，1年20億的來源是醫療申請的款項醫療給付，不是健保補助，這些申請回來的費用，要付給員工薪水、藥材、耗材、儀器耗損等，所有結餘每3個月都要經過衛福部嚴謹稽核，「醫院扮演這麼重要的角色，竟被民進黨說得一文不值」。

至於，花錢政策不懂開源節流，蘇清泉表示，這些照顧幼兒及長輩的福利，就是希望減輕年輕人負擔，也希望屏東民眾跟大家都是平等的。

民進黨屏東縣黨部在文末寫上蘇清泉財力5.7億，是2022全台縣市長候選人第1名。蘇清泉回應，5.7億資產是安泰醫療社團法人會員股東的固定投資額，是大家持有的股份。

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