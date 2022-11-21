影／陳時中、林佳龍雙北聯合車掃 訴求雙北合作共同治理
距離九合一選舉投票日只剩5天，民進黨台北市長候選人陳時中與新北市長候選人林佳龍今天合體舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，林佳龍呼籲雙北市民以行動支持新北、台北一起合作共同治理，陳時中在車掃前強調，大家厭惡仇恨與對立，希望以愛與包容面對選戰。
台北市長柯文哲今上午受訪時大酸衛福部長薛瑞元「比豬隊友還豬」，陳時中對此表示，薛瑞元部長怎麼講話，自己判斷自己會負責，他為自己的角色講出心內話，並無所謂誰是誰的豬隊友，他是一個非常好的部屬，現在當部長也非常適格、適任。日前知名主持人于美人為無黨籍台北市長候選人黃珊珊站台時，高喊「票投黃珊珊搶救王世堅」，對此陳時中回應說，王世堅是位有風格的市議員，現在講投誰保誰，都是無聊的運作。
林佳龍表示，侯友宜在新北市府12年，沒有讓新北市民感到光榮的建設與大型活動，新北市已經空心化、邊緣化。歡樂耶誕城從萬聖節辦到跨年，就是時間延長、預算加倍，舉辦53天實在太久，新北市民只有這樣活動可以參加，讓市民飽受塞車、噪音、光害之苦，呼籲侯友宜不要造成市民的困擾。
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