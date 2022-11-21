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影／陳時中、林佳龍雙北聯合車掃 訴求雙北合作共同治理

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
民進黨台北市長候選人陳時中（左二）與新北市長候選人林佳龍（左）合體舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，國民黨新北市長候選人侯友宜與市議員聯合宣傳車恰巧從旁經過。記者侯永全／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中（左二）與新北市長候選人林佳龍（左）合體舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，國民黨新北市長候選人侯友宜與市議員聯合宣傳車恰巧從旁經過。記者侯永全／攝影

距離九合一選舉投票日只剩5天，民進黨台北市長候選人陳時中新北市長候選人林佳龍今天合體舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，林佳龍呼籲雙北市民以行動支持新北、台北一起合作共同治理，陳時中在車掃前強調，大家厭惡仇恨與對立，希望以愛與包容面對選戰。

台北市長柯文哲今上午受訪時大酸衛福部長薛瑞元「比豬隊友還豬」，陳時中對此表示，薛瑞元部長怎麼講話，自己判斷自己會負責，他為自己的角色講出心內話，並無所謂誰是誰的豬隊友，他是一個非常好的部屬，現在當部長也非常適格、適任。日前知名主持人于美人為無黨籍台北市長候選人黃珊珊站台時，高喊「票投黃珊珊搶救王世堅」，對此陳時中回應說，王世堅是位有風格的市議員，現在講投誰保誰，都是無聊的運作。

林佳龍表示，侯友宜在新北市府12年，沒有讓新北市民感到光榮的建設與大型活動，新北市已經空心化、邊緣化。歡樂耶誕城從萬聖節辦到跨年，就是時間延長、預算加倍，舉辦53天實在太久，新北市民只有這樣活動可以參加，讓市民飽受塞車、噪音、光害之苦，呼籲侯友宜不要造成市民的困擾。

民進黨台北市長候選人陳時中（右）與新北市長候選人林佳龍合體舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，支持民眾沿街揮舞「新北大翻新」的旗幟力挺。記者侯永全／攝影
民進黨台北市長候選人陳時中（右）與新北市長候選人林佳龍合體舉行「雙北龍中來 逗陣作夥贏」雙北聯合車掃，支持民眾沿街揮舞「新北大翻新」的旗幟力挺。記者侯永全／攝影
民進黨新北市長候選人林佳龍（右）與台北市長候選人陳時中今天雙北聯合車掃，支持民眾燃放鞭炮、揮舞「新北大翻新」旗幟高喊凍蒜。記者侯永全／攝影
民進黨新北市長候選人林佳龍（右）與台北市長候選人陳時中今天雙北聯合車掃，支持民眾燃放鞭炮、揮舞「新北大翻新」旗幟高喊凍蒜。記者侯永全／攝影

2022大選 陳時中 新北市長 林佳龍 台北市長

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