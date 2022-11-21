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競選廣告打家人牌 93歲媽媽現身力挺黃珊珊數度眼框紅

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
無黨籍北市長候選人黃珊珊高齡93歲的母親，今天也特地坐著輪椅現身記者會，黃珊珊看著影片數度感動到紅了眼眶。記者林麗玉／攝影
無黨籍北市長候選人黃珊珊高齡93歲的母親，今天也特地坐著輪椅現身記者會，黃珊珊看著影片數度感動到紅了眼眶。記者林麗玉／攝影

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天公布六支競選廣告影片，其中一支「11月26日，我們一起飛翔」，因大量使用競選號碼8號意象，遭質疑與國民黨候選人蔣萬安的「你＋台北就是無限」符號有點相似，黃珊珊今回應，這個是導演的創意，這個符號沒有誰專用的，重點在於誰來做，能有真正執行力，能實現真正無限的可能。

選戰倒數5天，黃珊珊今天一口處公布六支競選廣告，包括「11月26日我們一起發翔！」「每一個人都是自己的號角！白色選票就是一道光！」訴求黃珊珊的即戰力；另外，黃珊珊高齡93歲的母親，也幫黃珊珊拍攝了三支競選廣告，包括「叮嚀篇」是由黃媽媽叮嚀黃珊珊要快快樂樂選舉，做得好別人就會投你；還有黃珊珊的「成長篇」及黃媽媽自稱老美的「老美篇」 ；還有一支則是20歲兒子幫忙拍的「兒子的祝福篇」

黃珊珊高齡93歲的母親今天也特地坐著輪椅現身記者會，黃珊珊看著影片數度感動到紅了眼眶，對於選戰最後，是否走家人牌、打溫情路線？黃珊珊表示，每次選舉，大家都會開始用各種方式力挺，包括媽媽的力挺，也是她想要支持的一種方式，但是因為媽媽現在比較不方便，所以沒有辦法出門。

黃珊珊說，選戰倒數的這幾支競選廣告，是要呼籲選民，大家是自由的，不是應該要怎樣？應該要怎樣？人民只是被以前自以為的政黨、顏色框著，只要打開顏色，振翅高飛，大家都是自由的。另一支影片有正義女神，象徵正義不能有成見，不能先有顏色，才能判斷是非善惡。

至於鮮少露面的黃媽媽，這次一口氣幫黃珊珊拍攝三支競選影片，包括由黃媽媽訴說黃珊珊自小到大求學、工作歷程，黃媽媽在影片談到，黃珊珊從小很會讀書，都不需大人操心，不過家裡小孩都是工作狂，當了六屆議員，真的有這個本事，甚至黃媽媽還去買了一本黃珊珊的書，等她來要叫她簽名，黃媽媽也說自己是黃珊珊的粉絲，只要當了市長，她蓋了眼睛都沒有關係，黃珊珊則要黃媽媽活很久很久。

至於第六支競選廣告則是昨天在造勢晚會公布的影片，黃珊珊20歲的兒子透過影片，表達支持母親參選市長，因為這是黃想做的事，也要黃珊珊不要擔心，他會好好照顧自己，想做什麼就好好去做。

由於影片中兒子沒有露臉，黃珊珊說，她兒子從小就跟她說，不要當公眾人物，所以長大後才將他小時候照片露出，現在兒子唸大學，只有三個同學知道他媽媽是誰，黃說，她希望兒子以他自己為榮，而不是以誰為榮。

黃珊珊說，兒子是上天給她的很好禮物，她最近也碰到很多20多歲年輕人，跟兒子差不多大，這些年輕人告訴她，「你一定要當選，努力認真就有將來，不是靠著關係走後們」，黃說，「我承擔他們的期待，我一定要勝選。」

2022大選 黃珊珊 台北市長

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