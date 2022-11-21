聽新聞
test
0:00 / 0:00
四叉貓爆高虹安轉宣董私訊要幕僚參考 競辦：抹黑
網虹四叉貓爆料，指高虹安助理為臉書貼文打草稿，還特地詢問是否符合宣董的期待。對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安競選辦公室發言人徐千晴今天表示，針對四叉貓臉書的貼文，沒有評論的價值。
四叉貓昨在臉書PO出疑似高虹安內部群組對話截圖，圖片中高虹安新竹服務處特助蕭乃夫寫了一篇臉書草稿，並詢問高虹安「這篇應該符合宣董的期待吧」，接著高虹安就貼出宣董的回覆內容。四叉貓在臉書貼文中質疑說，「高虹安貼出宣明智的私人訊息，希望幕僚們參考宣董下達的指示？建議？指導棋？」
對此，徐千晴回應，針對四叉貓臉書的貼文，認為綠營側翼刻意抹黑扭曲的言論，沒有評論的價值。
此外，高虹安在上周六造勢請來里長站台，而國民黨新竹市長候選人林耕仁也聲稱請到五十位里長到晚會現場，還說「死也要戰死在沙場上」，對此，徐千晴回應，基層里長都會有各自支持的對象，感謝晚會到場的所有里長，高虹安也會努力爭取更多人支持，當新竹的全民市長。
高虹安今天下午將到新竹市參加第二次的公辦政見會，預計會後將接受媒體聯訪，回應相關議題。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言