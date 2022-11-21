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四叉貓爆高虹安轉宣董私訊要幕僚參考 競辦：抹黑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
2022九合一選戰進入最後倒數，民眾黨新竹市長候選人高虹安（中）昨天前往新竹市南區議員候選人許登淇後援會成立大會站台。圖／本報資料照片
2022九合一選戰進入最後倒數，民眾黨新竹市長候選人高虹安（中）昨天前往新竹市南區議員候選人許登淇後援會成立大會站台。圖／本報資料照片

網虹四叉貓爆料，指高虹安助理為臉書貼文打草稿，還特地詢問是否符合宣董的期待。對此，民眾黨新竹市長候選人高虹安競選辦公室發言人徐千晴今天表示，針對四叉貓臉書的貼文，沒有評論的價值。

四叉貓昨在臉書PO出疑似高虹安內部群組對話截圖，圖片中高虹安新竹服務處特助蕭乃夫寫了一篇臉書草稿，並詢問高虹安「這篇應該符合宣董的期待吧」，接著高虹安就貼出宣董的回覆內容。四叉貓在臉書貼文中質疑說，「高虹安貼出宣明智的私人訊息，希望幕僚們參考宣董下達的指示？建議？指導棋？」

對此，徐千晴回應，針對四叉貓臉書的貼文，認為綠營側翼刻意抹黑扭曲的言論，沒有評論的價值。

此外，高虹安在上周六造勢請來里長站台，而國民黨新竹市長候選人林耕仁也聲稱請到五十位里長到晚會現場，還說「死也要戰死在沙場上」，對此，徐千晴回應，基層里長都會有各自支持的對象，感謝晚會到場的所有里長，高虹安也會努力爭取更多人支持，當新竹的全民市長。

高虹安今天下午將到新竹市參加第二次的公辦政見會，預計會後將接受媒體聯訪，回應相關議題。

2022大選 高虹安 新竹市選舉 四叉貓

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