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用科技展現城市未來想像 陳其邁破天荒科幻競選廣告

中央社／ 高雄21日電

高雄市長陳其邁競選團隊今天發布台灣史上首支科幻競選廣告，由青年創作者運用XR等技術，展現城市光明永續、安居樂業、世代融合，以及與世界連結、科技人文交會等未來想像。

競選連任的陳其邁今天在拜票行程接受媒體聯訪表示，因為這幾年在亞灣區，有非常有創意的年輕人從事新創和數位內容產業，希望能在選舉中讓大家了解高雄產業發展狀況，因此利用XR虛擬攝影棚、人工智慧運算等方式，勾勒未來年輕人對高雄的想像，也在影片中呈現高雄願景。

競選辦公室發布新聞稿指出，此次大膽突破，邀請不到40歲的青年藝文創作者、特效後製團隊，運用AI運算繪圖、借用位於高軟園區的XR智能虛擬攝影棚拍攝，支持在地數位內容產業和青年，也向民眾展示陳其邁兩年來大力推動5G AIoT產業的施政成果。

影片開頭以陳其邁的臉部特寫為主，鏡頭直驅導入眼中，透過「未來，會是什麼樣子」的提問來跟觀眾分享「陳其邁眼中的未來高雄」，實拍月世界、美濃田園、旗津、愛河灣等高雄地景，藉由特效，傳達未來科技發展將與自然永續共存的意象。

此外，凱旋青樹社會住宅、高雄流行音樂中心，象徵未來高雄的世界連結與安居樂業；美麗島站的夜晚車流、大港橋的人流，展現科技發展的無限可能；衛武營音樂廳、鹽埕第一公有市場、中都磚窯、市立圖書館總館，則展現未來高雄會是一個科技與人文交會、世代多元融合的城市。

影片中段將網路上對於高雄未來想像的大量關鍵字，經過AI運算繪圖技術運用，繪製虛擬的未來高雄城市樣貌，結合XR科技呈現陳其邁行走於AI運算繪製的市景中，呈現科技感、未來感。

影片最後，陳其邁提到，「未來是每一個昨日與冒險的過去所建構」、「未來是我們今天的每一個選擇」，邀請民眾出來投下神聖的一票，支持他再拚4年，與高雄一起大步向前。

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