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雇主、勞工注意！1126投票日未依法給薪最高可罰100萬

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
11月26日為九合一選舉及憲法修正案公民複決投票日，台南市勞工局指出，投票當天雇主依法應給假或給薪，若違法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並補給工資。圖／台南市勞工局提供
11月26日為九合一選舉及憲法修正案公民複決投票日，台南市勞工局指出，投票當天雇主依法應給假或給薪，若違法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並補給工資。圖／台南市勞工局提供

11月26日為九合一選舉及憲法修正案公民複決投票日，台南市勞工局指出，投票當天雇主依法應給假或給薪，若違法可處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並補給工資。

為保障具投票權勞工行使權利，勞動部指定投票日為勞動基準法第37條所定放假日，因此，11月26日投票日當天，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1日，工資照給；具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，勞工本得於當日行使投票權，不另外給假。若雇主因應業務需要，須讓勞工在當日出勤，雇主也應依法計算出勤工資。

台南市勞工局長王鑫基表示，今年地方公職人員選舉及18歲公民權修憲複決公投訂於11月26日舉行，具有投票權人以投票日有投票權資格者為限。投票日為勞動基準法第 37 條中所定的中央主管機關指定應放假日，放假時間為當日0時至24時止，凡具有投票權者，雇主均應依法給薪給假。如雇主因應業務需要，須使勞工於當日出勤，雇主也應依法計算出勤工資。由於投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

勞工局職安健康處列舉以下幾種情形，供事業單位在計算薪資時參考：

一、當天為「原定工作日」，則具有投票資格的勞工，雇主應予給薪及給假。若要讓勞工出勤時，應注意不得妨礙其投票權的行使，而出勤時數雇主應另加倍發給工資。

二、當日為「原定休息日」，勞工原本即無出勤義務，雇主不用再行給予補假。不過，如果當日雇主有讓勞工出勤，除了不可妨礙投票權利行使，其出勤時數除應計入每月加班時數計算之外，應再依休息日出勤工資計給。

三、勞工為「前一日(25日)」中、夜班人員，跨至26日0時「後」的出勤時數，雇主應加倍發給工資。如該班次有正常工時以外加班的情形，應以1.34倍或1.67倍以上標準發給延時工資。

四、勞工為「當日(26日)」中、夜班人員，則於該日24時「前」出勤時數，雇主應另加倍發給。

五、當日為勞工「例假日」，雇主除應照給工資外，應特別注意，除有天災、事變或突發事件等情形外，雇主不得使勞工出勤。

台南市職安健康處長李炫昌表示，雇主若未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，100萬元以下罰鍰，並應補給工資。

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